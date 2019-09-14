شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم..مهمة الجوزاء 11 تسجل أعلى ارتفاع فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيد الأيام نفسها وتحمل لنا أحداث مهمةفي كل شئ، وكذلك الحال بالنسبة للفضاء، في مثل هذا اليوم 14 سبتمبر من عام 1966، سجلت مهمة الجوزاء 11 التابعة لناسا رقما قياسيا عندما وصل اثنان من رواد الفضاء إلى مدار يبلغ طوله 850 ميلا أى 1368 كيلومتر فوق الأرض.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يعد هذا الرقم أعلى ارتفاع تحققه بعثة غير قمرية على الإطلاق إلى الآن، حيث أمضى طيار قيادة الجوزاء 11 بيت كونراد والرائد ديك جوردون ثلاثة أيام يدوران حول الأرض في مركبة فضاء الجوزاء الضيقة.

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كما أنهما بعد الإطلاق، أجروا أول لقاء مباشر على الإطلاق مع مركبة Agena، وبمجرد أن تم ربط المركبتين الفضائيتين، استخدموا الصاروخ على مركبة أجينا المستهدفة للصعود إلى ارتفاع قياسي.

كما صنعوا القليل من الجاذبية المصطنعة أثناء وجودهم في المدار باستخدام أدوات الدفع الخاصة بهم لتدوير المركبة الفضائية المدمجة.