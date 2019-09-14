شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. أول منزل يتم بناؤه بالكامل بواسطة روبوتات ومواد مطبوعة 3D والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الباحثون في سويسرا من إنشاء منزل كامل باستخدام الروبوتات والمواد المطبوعة ثلاثية الأبعاد، ووصفوا تصميمه بأنه مستقبل البناء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تبين أن العملية الروبوتية كانت أسرع وصديقة للبيئة وأكثر أمانًا من البناء اليدوي من خلال البشر، حيث إن مبنى "DFAB"، الذي تم بناؤه بالقرب من عاصمة زيورخ، هو أول منزل صالح للسكن تم تصنيعه بالكامل من أساليب التصنيع الرقمية.



بيت الروبوتات

وقد نجح المنزل الذي تبلغ مساحته 2370 قدمًا مربعًا (220 مترًا مربعًا) قى الالتزام بقواعد تخطيط سويسرية صارمة ويأمل الباحثون أن يلهم مستقبل البناء.

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بيت الروبوتات

وقال ماتياس كولر، أحد أعضاء فريق DFAB، "هذه طريقة جديدة لرؤية الهندسة المعمارية، ويستخدم المنزل ذو المظهر الغريب أسمنت أقل بنسبة 60% مقارنةً بالمنزل الذي تم بناؤه بشكل تقليدي".

كما صُنعت أسقفه باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، وتم بناء إطار الأخشاب في الموقع بواسطة روبوتات وتم تصميم الجدران خصيصًا لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة قدر الإمكان.



بيت الروبوتات

وعلى الرغم من أن الروبوتات التي بنيت المنزل كانت قادرة على القيام بذلك بشكل أسرع بكثير من الناس، إلا أن مكاسب السرعة كانت ثانوية بالنسبة للهدف العام للفريق.