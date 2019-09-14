شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الهجمات الإلكترونية على الأجهزة الطبية تنخفض إلى 19٪ خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أكثر من عامين من اختراق فيروسات WannaCry Ransomware للمؤسسات الطبية ومنظمات أخرى فى جميع أنحاء العالم، يبدو أن قطاع الرعاية الصحية يتعلم دروسه حيث أظهر تقرير جديد أن الهجمات على الأجهزة الطبية انخفضت إلى 19% فى عام 2019 من 28% فى عام 2018، بحسب موقع TOI الهندى.

ومع ذلك، لم يتم ملاحظة انخفاض عدد الهجمات ضد الأجهزة فى مرافق الرعاية الصحية فى كل مكان، وذلك وفقًا للنتائج التى توصلت إليها شركة الأمن السيبرانى Kaspersky، حيث لا يزال أكثر من سبعة من كل 10 آلات طبية فى فنزويلا (77%)، والفلبين (76%)، وليبيا (75%)، والأرجنتين (73%) يتعرضون لهجمات على شبكة الإنترنت استنادًا إلى أحدث البيانات.

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كذلك فقد كانت دولتان أخريان فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ فى أفضل 15 دولة مصابة بأكبر عدد من الفيروسات المكتشفة، وتشمل هذه بنغلادش التى سجلت 58% من الأجهزة التى تعرضت للهجوم وتايلاند بنسبة 44%، حيث تم الحصول على الأرقام بعد أن قسم باحثو Kaspersky عدد الأجهزة فى المؤسسات الطبية فى البلدان التى بها حلول Kaspersky على عدد الأجهزة التى بها رموز ضارة تم الكشف عنها.

وتشمل الأجهزة الطبية جميع الخوادم وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأدوات إنترنت الأشياء وأجهزة المستشفيات المتصلة بالإنترنت داخل مرفق الرعاية الصحية، فيما يقول يورى ناميستنيكوف، رئيس فريق البحث والتحليل العالمي: "بقدر ما نريد أن نصدق أن الجميع قد استيقظوا من الأضرار الناجمة عن هجوم واناكرى، فإن الحقيقة هى أن بعض الدول لا تزال متأخرة فى تأمين أجهزتها الطبية".

وقال نامستنيكوف: "أحد العوامل التى نلاحظها هو أن فرص التعرض للهجوم تعتمد حقًا على مقدار الأموال التى تنفقها الحكومة على الأمن السيبرانى فى قطاع الصحة العامة، والسبب الرئيسى الآخر هو انخفاض مستوى الوعى بالأمن السيبرانى لدى الأشخاص داخل المنشآت الطبية".