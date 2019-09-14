تكنولوجيا: هواوي تكشف عن خططها لبيع قطاع تطوير تقنية 5G قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في تصريحاته مؤخراً إلى خطط الشركة لبيع قطاع تطوير تقنية 5G خلال الفترة القادمة، على أن تكون الشركات المرشحة خارج الأسواق الآسيوية.
لا شك أن شركة هواوي تواجه الكثير من التحديات في الفترة الأخيرة مع تأثير الحظر الأمريكي على الشركة، وفي تصريحات قدمت من الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في مقابلة صحيفة، كشف عن مستقبل قطاع 5G في الشركة.
من جانب أخر نفى الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بدء محادثات لإتمام صفقة البيع مع أي من الشركات، أو وجود أي شركات مرشحة لإتمام هذه الصفقة في الوقت الحالي، إلا أن الشركة ستقدم ترخيص قطاع 5G بالكامل في هذه الصفقة، لذا مازالت هواوي تبحث عن الإختيار الأنسب لإنهاء الصفقة خلال الفترة القادمة.
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