تكنولوجيا: مقطع فيديو جديد يقارن كاميرة هاتف Pixel 4 XL بكاميرة Galaxy Note10 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف جوجل المرتقب Pixel 4 XL في مقطع فيديو جديد اليوم يستعرض كفاءة الكاميرة في الهاتف مقارنة بهاتف سامسونج Galaxy Note10 Plus.

تتوالى التسريبات حول هاتف جوجل Pixel 4 XL في الإنتشار على شبكة الإنترنت، واليوم ظهر الهاتف في مقطع فيديو في مقارنة مع هاتف سامسونج Galaxy Note10 Plus في مواصفات الكاميرة.

وتكشف المقارنة بين آداء الكاميرة في الهاتفين عن ألوان أقرب إلى الطبيعة من الصور التي قدمت في هاتف Pixel 4 XL، أيضاً عند تصوير portrait يمكن تنشيط نمط التصوير في الإضاءة المنخفضة، مع خلفية ضبابية في الهاتف، حيث يتم تحويل الخلفية إلى وضع ضبابي تلقائياً عند تصوير سيلفي.

من جانب أخر يأتي هاتف Galaxy Note10 Plus بميزة تصوير السيلفي بآداء أفضل في الإضاءة المنخفضة في نمط bokeh، حيث يعمل على تحويل الخلفية إلى نمط ضبابي بأفضل آداء دون أن تؤثر على موضوع التصوير، بينما يمتد النمط الضبابي في تصوير السيلفي في هاتف Pixel 4 XL إلى موضوع التصوير حيث لا يتم تحويل الخلفية فقط إلى النمط الضبابي لذا لا تأتي بآداء دقيق.

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ويختلف الحال عند تصوير bokeh بالكاميرة الخلفية في هاتف Pixel 4 XL الذي قدم آداء أفضل وأكثر دقة من هاتف سامسونج Galaxy Note10 Plus، كما ظهرت الألوان في الصور أكثر واقعية مع هاتف Pixel 4 XL.

وفي تسجيل الفيديو دعم كلا الهاتفين تسجيل فيديو بأعلى جودة مع دعم تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، إلا أن آداء هاتف Galaxy Note10 Plus كان الأفضل في واقعية لون البشرة، بينما يأتي كلا الهاتفين بميزة التثبيت البصري عند تسجيل الفيديو بآداء جيد.

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