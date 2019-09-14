الإعلان رسميًا عن الساعة الذكية Lenovo Carme مع شاشة مُلونة، وشهادة IP68

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Lenovo الرائدة في مجال صناعة الحواسيب بالكشف عن هاتفين جديدين في الأسبوع الماضي، وهما Lenovo A6 Note و Lenovo K10 Note. واليوم، أعلنت الشركة الصينية عن ساعة ذكية جديدة أطلقت عليها إسم Lenovo Carme.

تضم الساعة الذكية الجديدة Lenovo Carme شاشة ملونة حساسة للمس بحجم 1.3 إنش محمية بطبقة زجاجية منحنية الأطراف، مما يسهل على المستخدمين مشاهدة المحتوى على الشاشة من زوايا مختلفة. ووفقا لشركة Lenovo، فقد تم تصميم هذه الساعة الذكية لعرض الإشعارات الخاصة بالرسائل النصية والمكالمات على الشاشة، ولتقديم العديد من ميزات اللياقة البدنية مثل عداد الخطوات ومستشعر ضربات القلب وميزة مراقبة نمط النوم. وبإمكان هذه الساعة الذكية كذلك مراقبة الأنشطة الرياضية المختلفة.

بصرف النظر عن ذلك، تأتي الساعة الذكية Lenovo Carme كذلك مع ميزات مثل توقعات الطقس والمؤقت والمنبه، ويمكن أن تساعدك أيضًا في العثور على هاتفك إذا كان في غير محله. وكما هو الحال مع معظم الساعات الذكية المتاحة في السوق اليوم، فالساعة الذكية Lenovo Carme الجديدة تحمل شهادة IP68 مما يعني أنه لا يتوجب عليك خلعها أثناء مزاولة السباحة.

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تقترن الساعة الذكية الجديدة Lenovo Carme مع الهواتف الذكية المدعومة بنظامي الأندرويد و iOS عن طريق البلوتوث 4.2 مع العلم بأنها تضم بطارية بسعة 200mAh والتي تدعي شركة Lenovo بأنها قادرة على توفير ما يصل إلى سبعة أيام من الإستخدام.

تأتي Lenovo Carme مع حزام مطاطي سيتم تقديمه بلونين، وهما الأسود والأخضر. يبلغ سعر هذه الساعة الذكية 3499 روبية هندية، وهو ما يعادل 50 دولار أمريكي، وسيتم عرضها للبيع في البداية بالهند من خلال المتجرين FlipKart و Croma إعتبارًا من 15 سبتمبر.