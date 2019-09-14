آيسر تضيف تحديثات متطورة لأجهزة ” سويفت ” و” أسباير “

فاطمة أيت طالب - دبي - طرحت آيسر تحديثات جديدة في سلسلة أجهزتها المحمولة الرائجة خفيفة الوزن “سويفت” وسلسلة الحواسيب المكتبية متعددة الوظائف “أسباير”، والتي تعمل جميعاً بأحدث معالجات إنتل كور من الجيل العاشر ونظام تشغيل ويندوز 10.

قال كريس واكر نائب رئيس الشركة والمدير العام لمنصات إدارة الأجهزة النقالة المخصصة للعملاء في مجموعة حوسبة العملاء في إنتل: “تعيد معالجات إنتل كور تشكيل إمكانيات أي حاسوب محمول حديث بتزويده بنطاق عريض من تقنيات الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى، مع تصميم جديد تماماً للمعالج الرسومي Iris Plus ، مما يحقق قفزة في أداء الجهاز، بالإضافة إلى أقصى قدرة على الاتصال المتكامل بالإنترنت بفضل شبكة “واي فاي 6 ” وتقنية ثاندربولت 3″. وأضاف واكر: “لقد كانت تجربة التعاون بين إنتل وآيسر ناجحة وأثمرت عن أداء وقدرات مميزة في أجهزة الحواسيب المحمولة الجديدة ذات التصميم الأنيق، “سويفت”.

آيسر سويفت 5، أخف حاسوب محمول في العالم قياس 14 بوصة

لطالما تميز جهاز “سويفت 5” بأنه الأخف في فئته منذ إطلاقه، وذلك بفضل الهيكل المصنوع من مزيج متوازنٍ من خلائط الليثيوم والمغنيزيوم الخفيفة وخلائط المغنيزيوم والألمنيوم الخفيفة. ويزن الجيل الأحدث من هذا الجهاز 990 غرام مع بطاقة رسومات اختيارية MX250 ®GeForce ®NVIDIA منفصلة1، وربما يزن أقل من ذلك مع معالج رسوميات Pro ®Iris ®Intel المتكامل المُطور حديثاً فقط، فيما يبلغ سمكه 14٫95 ملليمتر فقط. وتتمبز الشاشة بحوافها ثلاثية الجوانب مع نسبة عالية للشاشة إلى الهيكل تبلغ 86٫4%.

وبفضل معالج إنتل كور i7-1065G7 من الجيل العاشر، وقرص صلب إس إس دي بفتحات توسعة PCIe Gen 3×4 بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، يحصل المستخدمون على أداءٍ عالٍ وجودة ألوان زاهية عبر شاشة اللمس فائقة الدقة قياس 14 بوصة بتقنية التبديل بين اللوحات2IPS . يحتوي الجهاز على منفذ توصيل “يو إس بي 3.1 من النوع سي” متعدد الوظائف والذي يدعم تقنية ثاندربولت 3، وشبكة واي فاي 6 (802.11ax) ويدعم خاصية Windows Hello من خلال قارئ بصمات الأصابع.

يمتاز جهاز “سويفت 5″، المصمم ليناسب الأشخاص المحترفين دائمي التنقل، بخفة وزنه وقوته، مع عمر بطارية يمتد لـ12 ساعة ونصف3، مما يمنح المستخدم قدرة على الإنتاجية طوال اليوم. كما يشمل “سويفت 5” خاصية الشحن السريع، حيث يمكن أن يعمل لمدة 4 ساعات ونصف إذا شحن لمدة 30 دقيقة فقط4. كما يستطيع المستخدمون دخول النظام بلمسة واحدة عبر قارئ بصمات الأصابع المدمج في خاصية Windows Hello للدخول إلى الويندوز بشكل سهل وآمن.

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آيسر “سويفت 3″، جهاز فائق القوة في تصميم أنيق

يأتي جهاز “سويفت 3” الأنيق وخفيف الوزن من آيسر، بشاشة فائقة الدقة قياس 14 بوصة تعمل بتقنية التبديل بين اللوحات2 3IPS، ويتوفر باللونين الرمادي ستيل والوردي ميلينيال، ويزن 1٫19 كيلوغرام (2٫62 رطل). رغم هيكله الرفيع الذي يبلغ 15٫95 ملليمتر، يمتاز “سويفت 3” بقوة فائقة بفضل تزويده بأحدث معالجات إنتل كور حتى i7-1065G7 من الجيل العاشر، ومعالج رسوميات Intel Iris Plus، وبطاقة رسومات NVIDIA GeForce MX250 منفصلة كتجهيز اختياري. مما يعزز سرعة جميع مكونات الجهاز. كما يتضمن “سويفت 3” قرص صلب إس إس دي بفتحات توسعة PCIe Gen 3×4 بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، وذاكرة عشوائية “إل بي دي دي آر 4 إكس” سعة 16 جيجابايت، ومنافذ ثاندربولت 3، وشبكة إنتل واي فاي 6 مزدوجة النطاق، لتعزيز سلاسة أداء شبكة الاتصالات اللاسلكية وزيادة القدرة على الاستمتاع بها، ما يجعل “سويفت 3” جهاز حاسوب محمول فائق الخفة ومعزز القدرة في الوقت نفسه يناسب أغراض العمل واللعب. يبلغ عمر بطارية الجهاز 12 ساعة ونصف5، ويمتاز بقدراته على الشحن السريع؛ إذ يمكن أن يعمل الجهاز لأربع ساعات متواصلة مع تشغيل مقاطع فيديو بشحنه لمدة 30 دقيقة فقط.

يعرض “سويفت 3″الصور ومقاطع الفيديو عبر حواف رفيعة يبلغ قياس قطرها 4٫37مم، مما يجعل نسبة الشاشة إلى الهيكل 84%. كما يتضمن خاصية Acer Color Intelligence وتقنية Acer Exacolor لتحسين الألوان للحصول على صورٍ محسنة نابضة.

سلسلة “أسباير سي” من آيسر، جهاز حاسوب مكتبي شامل مثالي لاستخدامات جميع أفراد العائلة

يتميز حاسوب “آسباير سي” المكتبي المتعدد الوظائف بسماكته الرفيعة التي يبلغ 6٫8 ملليمتر1 مع تصميم أأنيق وحجم صغير, و بمظهر جذاب ومزايا عملية وفيرة تلائم استخدامات الطلاب وجميع أفراد الأسرة. يتوفر الجهاز بشاشات فائقة الدقة بتقنية التبديل بين اللوحات IPS مع إمكانية الاختيار من بين قياسات 27 بوصة، و24 بوصة، و22 بوصة، وتعمل السلسلة بالكامل بمعالجات إنتل كور من الجيل العاشر، وبطاقة رسومات NVIDIA MX130 اختيارية منفصلة. ويلبي “أسباير سي” الإحتياجات الكثيرة لمستخدميه المتعددين عبر مساحته التخزينية الضخمة بفضل قرص صلب “إس إس دي”1 بتقنية “إم.2 إن في إم إي” بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، ومحرك أقراص صلبة قياس 2٫5 بوصة بسعة تصل إلى 2 تيرابايت، وذاكرة “دي دي آر 4- 2666″1سعة 32 جيجابايت.

يراعي جهاز “أسباير سي” خصوصية المستخدم من خلال خاصية إغلاق غالق الكاميرا في حالة عدم استخدام كاميرا الويب، فيما يتيح منفذ HDMI الخارجي خيار إضافة شاشة ثانية. كما يتضمن أربعة منافذ “يو إس بي 3.1 من الجيل الأول1 لتوصيل الأجهزة الملحقة، مما يتيح مرونة تلبية الاحتياجات والمتطلبات المختلفة مثل الطباعة، وممارسة الألعاب، واستخدام الفأرة ولوحة المفاتيح لكتابة الفروض الطويلة. يُزود الجهاز بحلول Vision Care من آيسر لحماية أعين المستخدمين صغار وكبار السن، والتي تتضمن مجموعة من التقنيات مثل الحد من انبعاث الضوء الأزرق، التي تقلل تعرض العين للضوء الأزرق، وتقنية عدم الاهتزاز1 التي تحد من اهتزاز الشاشة لمزيد من الراحة للعين.

أسعار الأجهزة وتوفرها

سيتوفر جهاز “سويفت 5 ” من آيسر في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بدءاً من سبتمبر، بأسعار تبدأ من 599 يورو. وسيتوفر جهاز “سويفت 3 ” في نفس المناطق بدءاً من سبتمبر، بأسعار تبدأ من 899 يورو، بينما ستتوفر سلسلة “سويفت سي ” في نفس المناطق كذلك بدءاً من ديسمبر، بأسعار تبدأ من 599 يورو.