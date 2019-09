تشكيلة Realme 5 Series تُبصم على بداية ناجحة في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - الرئيس التنفيذي لشركة Realme في الهند، السيد Madhav Sheth يواصل الإفتخار بالإنجازات التي تحققها شركته، وهذه المرة قرر الإفتخار بالإنجاز الذي حققه الهاتفين Realme 5 و Realme 5 Pro في السوق الهندي.

كما أوضحنا لكم في وقت سابق من هذا الشهر، فقد تمكنت شركة Realme من بيع أكثر من 120 آلف وحدة من الهاتف Realme 5 كجزء من الدفعة الأولى في غضون بضعة دقائق، والآن أعلن السيد Madhav Sheth أن الدفعة الأولى من الهاتف Realme 5 Pro شهدت بيع أكثر من 130 آلف وحدة للمستهلكين الهنديين. ليس ذلك فحسب، فكلا الهاتفين حصلا على تقييمات رائعة في متجر FlipKart الإلكتروني الهندي، فقد حصل الهاتف Realme 5 على التقييم 4.5 من أصل 5 نجوم، بينما حصل الهاتف Realme 5 Pro على التقييم 4.6 من أصل 5 نجوم.

للتذكير، يضم الهاتف Realme 5 مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 20:9، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme 5 الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف تشمل الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 12 ميغابكسل والكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل زاوية المشاهدة فيها 117 درجة، فضلا عن الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وكاميرا الماكرو التي تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من بعد 4 سنتمترات فقط. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الرباعية، فالهاتف Realme 5 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل.

أما بالنسبة للهاتف Realme 5 Pro، فهو يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 20:9، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 712، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4035mAh تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 20W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme 5 Pro الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف تشمل الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 48 ميغابكسل والكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل وزاوية المشاهدة فيها 117 درجة، فضلا عن الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وكاميرا الماكرو التي تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من بعد 4 سنتمترات فقط. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الرباعية، فالهاتف Realme 5 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

وعندما يتعلق الأمر بالأسعار، فالهاتف Realme 5 يُكلف إبتداء من 145 دولار أمريكي، بينما يُكلف الهاتف Realme 5 Pro إبتداءً من 195 دولار أمريكي.

Guys I am happy to announce that we sold more than 1.3 lakh units of realme 5 Pro and 1.2 lakh units of realme 5 in the first sale. And of course, the ratings speak for themselves.#realme5series pic.twitter.com/s0ULyA5tMq