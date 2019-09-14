شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون: صفحات فيس بوك تضم الكثير من المنشورات السلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف الباحثون أن عدد المنشورات السلبية على صفحات الأعمال على فيس بوك Facebook business pages تفوق إلى حد كبير المنشورات الإيجابية بنسبة تقارب اثنين إلى واحد.

وبحسب التقرير الذى نشر على موقع gadgetsnow الهندى، فهناك أكثر من 60 مليون صفحة أعمال على فيس بوك، وهذا العدد بدأ من 2017 ومع هذه الصفحات تأتى عشرات من المشاركات الإيجابية والسلبية التى أنشأها مستخدمو فيس بوك، وقد رأى الباحثين أن الشركات لا تملك سوى سيطرة قليلة على ما ينشره العملاء، ويمكن أن تضر المشاركات السلبية بشدة بالعلامات التجارية.

وقال "موشن يانج" الباحث فى جامعة مينيسوتا: "وجدنا أيضًا أن المشاركات الإيجابية والسلبية تحصل على إعجابات أكثر من المنشورات المحايدة، لكن المشاركات السلبية تحصل على أكبر عدد من التعليقات"، وأضاف يانغ أن "الشكاوى المتعلقة بالقضايا الاجتماعية تتلقى المزيد من الإعجابات، لكن هناك تعليقات أقل من الشكاوى حول قضايا الجودة أو المال".

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وتحلل الدراسة، المنشورة فى مجلة Information Systems Research، هذا المحتوى الذى أنشأه المستخدمين لفهم تأثير ما ينشره المستخدمين وكيف يؤثر على العلامة التجارية، ولا تعتمد المشاركات على نوع المنشور فحسب، بل تعتمد أيضًا على الطرق المحددة التى تكون المشاركة إيجابية أو سلبية.

وقد نظرت الدراسة فى بيانات من 12000 مشاركة من 41 شركة فى ستة صناعات فى عام 2012، وعلى الرغم من أن الارتباط المتزايد تم ربطه بالزيادات فى الولاء للعلامة التجارية، ونفقات الشراء، والربحية، يجب على الشركات أن تفكر بعناية فيما إذا كانت صفحات أعمال فيس بوك هى المكان المناسب للتفاعل مع العملاء أم لا بحسب التقرير.