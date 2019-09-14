شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه منفذ K Lock بالكمبيوتر.. وفيما يستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تمتلك جهاز لاب توب، فبالتأكيد لاحظت وجود منفذ جانبى بجوار منافذ الـ USB التقليدية، والذى غالبا ما يحمل اسم K Lock، وهو يشبه المنفذ السابق بشكل كبير، لكن له استخداما مختلفا تماما، إذ يتم استخدامه لتأمين الكمبيوتر ضد السرقة.
هو منفذ ليس بجديد، إذ تم تطويره واستخدامه فى نهاية التسعينيات، وكان مملوكا لشركة Kensington فى بداية الألفية الثانية، وهو موجود فى جميع أجهزة اللاب توب التى تم إنتاجها بعد عام 2002، والغرض الأساسى منه هو حماية جهازك من السرقة، حيث يتيح هذا المنفذ تثبيت الحاسب وتركه فى أى مكان دون أن تخشى تعرضه للسرقة.
استخدامه
يتم استخدام هذا المنفذ إلى جانب قطعة إضافية للتثبيت وهى عبارة عن قفل معدنى صغير به حبل معدنى أو سلسلة قوية يصعب قطعها تماماً مثل القفل الخاص بالدراجات الرياضية، ثم يتم إدخال ذلك القفل إلى منفذ K Lock ويتم ربط الطرف الآخر من ذلك الحبل إلى أى شىء ثابت من الصعب تحريكه.
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