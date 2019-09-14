فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا مؤخرًا مقاطع فيديو تكشف لنا عن تصميم الهاتف Google Pixel 4 XL وتؤكد لنا بعض مواصفاته التقنية الرئيسية. كان هناك أيضًا مقطع فيديو من قناة ReLab على اليوتيوب يعرض لنا أداء الألعاب في الهاتف Google Pixel 4 XL. والآن، نحن هنا مع مقطع فيديو آخر من نفس القناة يقوم بمقارنة كاميرا الهاتف Google Pixel 4 XL مع كاميرا الهاتف +Galaxy Note 10.
ولكن قبل المتابعة، دعنا نعلمك أن الفيديو باللغة الفيتنامية، لذلك، ما لم تكن على دراية بهذه اللغة، فسوف يتعين عليك الإعتماد على الترجمة باللغة الإنجليزية لفهم ما يقوله المراجع.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أن +Galaxy Note 10 يعمل بالإصدار النهائي من نظام التشغيل في حين أن الهاتف Google Pixel 4 XL يعمل بالإصدار التجريبي، لذلك سنحتفظ بحكمنا بشأن أداء كاميرا الهاتف Google Pixel 4 XL حتى يصل هذا الهاتف بشكل رسمي إلى السوق. ومع ذلك، لقد وضعنا لكم الفيديو أدناه. ألقوا نظرة عليه وإسمحوا لنا بمعرفة أرائكم في حيز التعليقات أدناه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جديد يستعرض لنا مقارنة لكاميرات الهاتفين Google Pixel 4 XL و +Galaxy Note 10 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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