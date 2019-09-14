مايكروسوفت تقر بوجود مجموعة من المشاكل في التحديث الأخير لنظام Windows 10

فاطمة أيت طالب - دبي - تحديثات Windows 10 ليست دائمًا ” سلسة “. لقد تطرقنا في الأونة الأخيرة لعدد من المشاكل التي جاء بها التحديث الأخير لنظام Windows 10 والذي يحمل الإصدار Windows 10 KB4515384 لحواسيب المستخدمين، بما في ذلك تحويل الشاشة إلى اللون البرتقالي، وتعطيل خاصية البحث المدمجة في النظام، فضلا عن إستهلاك المساعد الرقمي Cortana لموارد الحاسوب.

الآن وبعد طول إنتظار، قررت شركة مايكروسوفت إلقاء الضوء على بعض هذه المشاكل حيث صرحت بالقول : ” تتلقى مايكروسوفت تقارير تفيد بأن عددًا صغيرًا من المستخدمين لا يحصلون على نتائج البحث أثناء إستخدام Windows Desktop Search وقد يشاهدون إستخدام عالي للمعالج المركزي من قبل SearchUI.exe أثناء البحث بعد تثبيت التحديث إلى KB4515384. تظهر هذه المشكلة فقط على الحواسيب التي تم فيها تعطيل البحث في الويب من Windows Desktop Search “.

وبالتالي، في حالة إذا فشلت في تشغيل قائمة إبدأ ولم تتمكن من إستخدام وظيفة البحث المدمجة في النظام، فهذا سيمثل إزعاجًا كبيرًا. كانت مشكلة إستهلاك الكثير من موارد المعالج في التحديث الأول لشهر سبتمبر سيئة، ولكن لم تكن تجربة ممتعة لكثير من المستخدمين. وفي أعقاب ذلك، قدم الإصلاح الخاص بهذه المشكلة مشكلة مزعجة أخرى.

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ينبغي الإشارة أيضًا إلى مشكلة البحث في نظام Windows 10 التي واجهها أيضًا بعض المستخدمين في التحديث السابق. لذلك، يجب أن يكون قد تم إصلاحها الآن. وعلى الرغم من أن شركة مايكروسوفت ذكرت بأن ” عددًا صغيرًا من المستخدمين ” هم الذين واجهوا هذه المشكلة، إلا أنها تبدو بوضوح وكأنها مشكلة تؤدي إلى فشل النظام. لذا، إذا لم تقم بتحديث الحاسوب الخاص بك بعد، فنحن نصر على أن تنتظر حتى يتم حل كافة المشاكل إلا إذا كنت متأكدًا مما تفعله.

لا يبدو الأمر كما لو أن شركة مايكروسوفت نجحت في تزويد المستخدمين بتحديثات ” مستقرة ” في هذا الشهر. ومع ذلك، أقرت شركة مايكروسوفت بهذه المشاكل في وثائقها الرسمية الخاصة بالمشاكل المعروفة في نظام Windows 10. وحتى الآن، لا يوجد إصلاح متوفر لبعض هذه المشاكل. ووفقا للمستندات الرسمية، فيبدو أن الشركة لا تزال تبحث في هذه المشاكل وستقدم تحديثًا عند توفر المزيد من المعلومات.