الكشف عن معلومة مثيرة حول خاصية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتف iPhone 11 الجديدة

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن نرى المزيد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية تقوم بتضمين تقنية الشحن اللاسلكي العكسي في هواتفها الذكية، وهي التقنية التي تسمح لهذه الهواتف الذكية بشحن الأجهزة الأخرى التي تدعم الشحن اللاسلكي، بما في ذلك الهواتف نفسها وسماعات الأذن اللاسلكية. أما وقد قلنا ذلك، فقد كانت هناك شائعات لمحت إلى أن هذه الميزة ستشق طريقها أيضًا إلى تشكيلة iPhone 11 Series.

ومع ذلك، في حدث آبل حيث تم الإعلان عن iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max، كانت الميزة مفقودة في القائمة. يبدو أن هذا يثبت صحة بعض الشائعات التي ظهرت في وقت متأخر والتي لمحت إلى أن شركة آبل قد لا تُعلن عن هذه الميزة. هل يمكننا القول بأن الشائعات التي لمحت إلى قدوم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي لهواتف iPhone 11 كانت خاطئة كل هذا الوقت؟ حسنًا، يبدو أن الأمر ليس كذلك.

ووفقا للمسرب الشهير Sonny Dickson، فهو يقول بأن مصادره أخبرته بأن هواتف iPhone 11 Series الجديدة تدعم بالفعل الشحن اللاسلكي العكسي، وأن التقنية المطلوبة موجودة بالفعل في هواتف آبل الجديدة. ومع ذلك، يبدو أن شركة آبل قررت تعطيلها في نظام التشغيل.

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ومع ذلك، فقد أوضح أنه من غير الواضح ما إذا كانت شركة آبل ستقوم بإزالة المكونات المطلوبة لعمل هذه التقنية في هذه الهواتف قبل بدء الإنتاج الضخم النهائي. نحن نفترض أنه إذا كنا نريد أن نتأكد من ذلك، فسوف يتعين علينا الإنتظار حتى يتمكن الأشخاص في iFixit من القيام بعملية التفكيك المعتادة. ومن غير الواضح أيضًا لماذا قررت شركة آبل سحب الميزة في اللحظة الأخيرة، وهذا في حالة إذا إتضح أن محتوى هذه التغريدة الجديدة من Sonny Dickson صحيحًا.