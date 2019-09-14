خلل في نظام iOS 13 يتيح للآخرين تخطي شاشة القفل لرؤية جهات الإتصال الخاصة بك

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يتم بعد إطلاق نظام iOS 13، على الرغم من أننا سمعنا أنه قد يصدر في الأسبوع المقبل. ومع ذلك، يبدو أنه حتى قبل إصدار هذا التحديث، فقد تم بالفعل إكتشاف بعض الأخطاء فيه. في الواقع، لقد تم إكتشاف خلل في هذا النظام يسمح لمستخدم غير مصرح له بتجاوز شاشة قفل الهاتف بالوصول إلى قائمة جهات الإتصال الخاصة بك.
تم إكتشاف هذا الخلل في البداية من قبل Jose Rodriguez وأدلى به لموقع The Verge. كشف Jose Rodriguez عن هذا الخلل في نظام iOS 13 لأول مرة في اليوم 17 يوليو، ولكن يبدو أنه لا يزال حاضرًا في نسخة Golden Master من نظام iOS 13. وفي حالة إذا لم تسمع عن Golden Master من قبل، فهو الإسم الذي يتم إطلاقه على النسخة الرسمية والنهائية من نظام iOS التي تستعد شركة آبل لإطلاقها لعامة المستخدمين.
هذا يعني أنه عندما يتم إصدار تحديث iOS 13 في النهاية لعامة المستخدمين، يجب أن يظل هذا الخلل موجودًا. وبالنسبة لطريقة الإستغلال، فهي تشمل قيام المستخدم بإجراء محادثة FaceTime ثم الوصول إلى ميزة VoiceOver من المساعد الرقمي Siri. سيمكن ذلك المستخدم من الوصول إلى قائمة جهات الإتصال الخاصة بك حتى عندما تكون شاشة الهاتف مغلقة.
لسنا متأكدين من السبب وراء عدم إصلاح هذا الخلل من قبل شركة آبل حتى الآن، ولكن من أجل إستغلال هذا الخلل سيتعين على الطرف الأخر أن يصل فعليًا إلى iPhone الخاص بك، لذلك لا يبدو كما لو أنه يمكن لشخص ما القيام بذلك عن بُعد. يمكنك إلقاء نظرة على الفيديو أدناه لرؤية كيف يتم إستغلال هذا الخلل.
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