شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد إعصار دوريان.. جزر البهاما تواجه عاصفة استوائية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجهت جزر البهاما إعصار دوريان المدمر منذ أيام، وحاليا تستهدفها عاصفة استوائية جديدة، فقد أعلن المركز الوطنى للأعاصير (NHC) عن عاصفة قوية تتجه إلى نفس الجزر التى ضربها دوريان الأسبوع الماضى.

ووفقا لما ذكره موقع "phys"، كما قال المركز، فإن العاصفة التى يطلق عليها "هامبرتو" من المتوقع أن تتحول إلى إعصار، حيث تتحرك بالقرب من شمال غرب جزر البهاما، قبل أن تنتقل إلى ساحل فلوريدا.

وحذر كارل سميث، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ فى جزر البهاما، من أن العاصفة يمكن أن يكون لها تأثير على جهود الإغاثة والإنعاش فى الجزر.

وقال سميث "سيؤدى نظام الطقس إلى إبطاء الخدمات اللوجستية"، مضيفا "لا يزال الوقود والماء يمثلان أكبر الاحتياجات فى أباكو"، وأوضح أن عاصفة هامبيرتو تولد 40 ميلاً (64 كيلو متراً) فى الساعة رياحًا، ومن المتوقع أن تصبح إعصارًا خلال يومين أو ثلاثة أيام.