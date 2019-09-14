شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن مرور كويكبين بالقرب من الأرض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا الأمريكية أنه سيمر، اليوم، كويكبان متوسطا الحجم بجوار الأرض، حيث تتبع الوكالة الجسمين 2010 C01 و2000 QW7 على مدار العقدين الأخيرين، وتقدر أن حجم كل منهما عدة مئات من الأقدام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا تمثل هذه الكويكبات أى تهديد للأرض، حيث سيمر كويكب 2010 C01 اليوم ويليه 2000 QW7 بالمساء، وستكون على بعد نحو 14 مسافة قمرية من الأرض، أو ما يقرب من 3.5 مليون ميل.

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وتصنف هذه الأجسام بأنها قريبة من الأرض بسبب أنها تقع فى فئة الأجسام التى تدور حول الشمس وتمر بالأرض، أو على بعد 30 مليون ميل من مدار كوكبنا.

وتحتفظ وكالة الفضاء بهذه العلامات من خلال عمل برنامج رصد الأجسام القريبة من الأرض، والذى يراقب نشاطهم ويحسب النهج المستقبلية المحتملة وإمكانية التأثير.

ويقول ليندلى جونسون، ضابط الدفاع عن الكواكب والمدير التنفيذى للبرنامج فى مكتب تنسيق الدفاع عن الكواكب فى مقر ناسا بواشنطن، "تمت ملاحظة هذه الكويكبات جيدًا، مرة واحدة منذ عام 2000 والأخرى منذ عام 2010، ومداراتها معروفة جيدًا".