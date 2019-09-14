شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا ..فيس بوك سيتيح إنشاء "بوستات" تسمح ببدء محادثة جماعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى يوليو الماضى، أضاف انستجرام للمستخدمين "استيكر" جديد يعرف بـ “Join Chat” والذى يسمح للمستخدمين نشر قصص وبدء محادثات جماعية مع متابعيهم، وعلى ما يبدو أن فيس بوك يختبر هذه الميزة إلى المنصة الرئيسية.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد كشفت المسربة الشهيرة المختصة بأخبار فيس بوك "جين وونغ " هذه الميزة، وذلك قبل إتاحتها لكافة المستخدمين، حيث يمكن الآن للمستخدمين عمل "بوست" عادى يضم بداخله أيقونة خاصة للدردشة والتى تتيح لأى شخص أخر يضغط عليها الانضمام إلى الدردشة الجماعية.

وبحسب التغريدة، فستعمل هذه الميزة الجديدة تماما مثل ملصق انستجرام، وستتيح للمستخدمين الانضمام إلى المحادثات بسهولة، لكن حتى الآن لا يوجد جدول زمنى من فيس بوك لطرح هذه الميزة الجديدة، لكن من المؤكد أنها ستكون مفيدة للمستخدمين الذين يتعين عليهم حاليا إضافة الجميع يدويا إلى الدردشة الجماعية على فيس بوك.