تكنولوجيا: Realme تطلق هاتف Realme XT بمستشعر 64 ميجا بيكسل وسعر يبدأ من 200 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme مؤخراً عن هاتف Realme XT، وهو أول إصدار للشركة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، والذي ينطلق للبيع في 16 من سبتمبر بسعر يبدأ من 200 يورو.

يتميز هاتف Realme XT بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، تدعم دقة عرض 2340 في 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة بآداء سريع بإستجابة تصل إلى 334ms.

يدعم هاتف Realme XT رقاقة معالج Snapdragon 712 بدقة تصنيع 10 نانومتر، مع إختيارات في الذاكرة العشوائية بين 4، أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، وإختيارين في السعة التخزينية بين 64 أو 128 جيجا بايت في ذاكرة UFS 2.1، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

ويضم هاتف Realme XT بطارية بقدرة 4000 mAh تدعم الشحن بشكل كامل في 80 دقيقة عبر شاحن VOOC بتقنية الشحن السريع وبقدرة 20W.

هاتف Realme XT يأتي بطبقة زجاجية 3D منحنية مع طبقة حماية من Gorilla Glass 5، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie مع واجهة ColorOS 6 كما تؤكد الشركة على دعم الهاتف بنظام تشغيل Android 10 في الربع الأول من 2020، أيضاً يضم الهاتف نمط HyperBoost 2.0 الذي يدعم الهاتف بإستجابة سريعة مع معدل أسرع للإطارات في الألعاب.

وفي مواصفات الكاميرة يضم هاتف Realme XT مستشعر سامسونج GW1 بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، والذي يأتي بحجم أكبر من مستشعر 48 ميجا بيكسل بنسبة 34%، كما يتميز مستشعر سامسونج بتقنية دمج 4 بيكسل في نقطة واحدة، لإنتاج صور بدقة 16 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر بنمط فائق يدعم تصوير صور ثابتة بدقة 9216 في 6912 بيكسل.

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ويأتي المستشعر الثاني في الكاميرة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة، كما يضم الهاتف مستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر 2 ميجا بيكسل مع عدسات macro لدعم تفاصيل دقيقة من مسافة 4cm، بينما يأتي مستشعر الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme XT بثلاثة نماذج، على أن يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 64 جيجا بايت بسعر 200 يورو، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 215 دولار، أيضاً يتميز النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت 128 جيجا بايت بسعر 240 دولار.

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