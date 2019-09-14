تحديث جديد لتطبيق Samsung Flow يتيح لك عرض شاشة هاتفك على لوحيات Galaxy

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت كل من سامسونج ومايكروسوفت مؤخرًا عن شراكة موسعة ستشهد قدوم هواتف الشركة الكورية الجنوبية بشكل مسبق مع العديد من التطبيقات والخدمات التابعة لشركة مايكروسوفت. وبصرف النظر عن تطبيقات Microsoft Office المعتادة، فسوف تتضمن قائمة التطبيقات التي ستأتي بشكل مسبق مع هواتف سامسونج تطبيق Link To Windows أيضًا، وهو نفسه التطبيق المرافق Your Phone PC مع إسم مختلف. هناك أيضًا دليل على أن شركة سامسونج قد تجلب هذا التطبيق إلى أجهزة Galaxy الأخرى مع تحديث Android 10.

كل هذا وضع علامة إستفهام حول مستقبل Samsung Flow، وهو التطبيق البديل من شركة سامسونج لتطبيق Link To Windows. بينما تستمر حالة عدم اليقين السائدة، تلقى تطبيق Samsung Flow إثنتين من الميزات الجديدة في الإصدار الأحدث من التطبيق والذي يحمل الإصدار 4.3.08، مما يشير إلى التطوير المتواصل لهذا التطبيق.

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مع التحديث الأخير، يمكن لمستخدمي Samsung Flow الآن عرض شاشة هواتفهم الذكية على لوحيات Galaxy. ليس ذلك فحسب، يمكن إستخدام نافذة شاشة الهاتف جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى على الجهاز اللوحي بإستخدام ميزة تعدد النوافذ. في السابق، كان من الممكن عرض شاشة الهاتف فقط على الحاسوب الشخصي. الميزة الثانية الجديدة المذكورة في سجل التغييرات هي القدرة على نقل المجلدات بأكملها بدلاً من الملفات فقط، ولكن هذا ما لم ننجح فيه في إختباراتنا القصيرة.

على الرغم من أن وصول هذه الميزات الجديدة يُعتبر علامة جيدة على مستقبل Samsung Flow، إلا أنه لا يُمكن إعتبار ذلك بمثابة تأكيد على أن شركة سامسونج ستواصل تطوير التطبيق. من المحتمل أن تكون هذه الميزات قيد التطوير حتى قبل أن تقرر الشركة الكورية الجنوبية إستخدام Link To Windows. في كلتا الحالتين، لا يزال Samsung Flow حيًا حتى الآن، وهذا خبر سار لكثير من المستخدمين. نأمل أن تدعم الشركة التطبيق على الأقل حتى يحصل Link To Windows على ما يكفي من الميزات.