آبل تصدر إعلانات ترويجية جديدة لـ iPhone 11 Pro تركز على الصلابة والكاميرا الخلفية الثلاثية

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، قامت شركة آبل بعرض كل من iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max للطلب المسبق في العديد من البلدان، لذلك ليس من المستغرب أن نرى شركة آبل تقوم بإطلاق إعلانات ترويجية جديدة لهذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة بهذه المناسبة. يجب أن تدفع هذه الإعلانات بعض الأشخاص إلى الضغط على زر الطلب المسبق.

الإعلان الترويجي الأول يتمحور حول الصلابة، حيث يتم وضع الهاتف iPhone 11 Pro في نفق لريح فائق السرعة مع وضع العديد من الأشياء فيه، بما في ذلك ألعاب الأطفال، والطعام، ومكعبات الثلج، وفرش الشعر، والتي تصطدم كلها بـ iPhone 11 Pro دون أن تترك أي أثر. ومع ذلك، سيتعين علينا إنتظار إختبارات التعذيب التي تجريها قناة JerryRigEverything عادة للهواتف الذكية لمعرفة متى علينا أن نتوقع الخدوش والأخاديد العميقة.

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الفيديو الآخر يدور حول الكاميرات الثلاثة الجديدة في الواجهة الخلفية للهاتف iPhone 11 Pro، وهذا هو نظام الكاميرا الذي كان شائعًا في هواتف الأندرويد منذ العام الماضي أو نحو ذلك، مع إستثناء ملحوظ لجوجل.