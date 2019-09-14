تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro، وتاريخ الإطلاق

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، رأينا صور حاسوبية مُسربة من قبل المسرب الفرنسي الشهير OnLeaks تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro القادمين من شركة OnePlus من مختلف الزوايا. الآن، كشف لنا نفس المسرب عن المواصفات التقنية الكاملة لكلا الهاتفين، تاركًا القليل لنتخيله.

هذا التسريب الجديد كشف لنا أن الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro سيأتيان مع المعالج +Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، وأيضًا مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.0 وتدعم تقنية التثبيت الرقمي للصورة. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن كلا الهاتفين سيضمان مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وسيأتيان مع الوضعين Macro Mode و Nightscape Mode، فضلا عن القدرة على تصوير فيديوهات HD بمعدل 960 إطار في الثانية.

تسريب اليوم كشف لنا أيضًا أن الهاتف OnePlus 7T سيضم شاشة Fluid AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تدعم محتوى +HDR10 وتمتاز بمعدل تحديث قدره 90Hz وبكثافة بكسلات تبلغ 402 بكسل في كل إنش. أما بخصوص الهاتف OnePlus 7T Pro، فهو سيأتي مع نفس الشاشة بإستثناء أنها ستمتاز بحجم 6.65 إنش وبدقة +QuadHD، كما أنها ستمتاز بكثافة بكسلات تبلغ 516 بكسل في كل إنش.

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الذاكرة الداخلية في الهاتف OnePlus 7T ستكون متوفرة بأحجام 128GB و 256GB، بينما سيكون الهاتف OnePlus 7T Pro متوفرًا مع 256GB فقط من الذاكرة الداخلية. وبصرف النظر عن ذلك، فسوف يأتي الهاتف OnePlus 7T كذلك مع بطارية بسعة 3800mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، بينما سيأتي الهاتف OnePlus 7T Pro مع بطارية بسعة 4085mAh ستدعم نفس تقنية الشحن.

يُشاع أنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro في اليوم 26 من شهر سبتمبر الجاري جنبًا إلى جنب مع التلفاز الذكي OnePlus TV، ولكن OnLeaks يقول أنه لن يتم الكشف عن هذين الهاتفين حتى اليوم 10 أكتوبر مع إمكانية عرض الدفعة الأولى للبيع في اليوم 15 أكتوبر.