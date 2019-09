Realme تُشوق لقدوم نسخة مُحسنة من الهاتف Realme XT في شهر ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، عندما أعلنت شركة Realme عن الهاتف Realme XT المُزود بالمعالج Snapdragon 712 وكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، كشفت لنا الشركة الصينية كذلك أنها تعتزم الكشف عن نسخة مُحسنة من هذا الهاتف في المستقبل القريب. وكان هناك إعلان تشويقي تحت عنوان ” شيء واحد آخر ” يلمح إلى قدوم نسخة مُحسنة من هذا الهاتف في شهر ديسمبر المقبل.

على الرغم من أن الملصق التشويقي يقول ” المزيد من المفاجآت في شهر ديسمبر “، إلا أن النسخة المُحسنة القادمة من الهاتف Realme XT ستحصل على الترقية على مستوى المواصفات التقنية فقط بينما سيظل التصميم على حاله من دون تغيير. وعلى وجه التحديد، سيضم هذا الهاتف المرتقب المعالج Snapdragon 730G ومعالج رسوميات أفضل ذات تردد عالي.

النسخة المُحسنة من الهاتف Realme XT ستحصل أيضًا على تقنية الشحن الأكثر تطورًا 30W VOOC Flash Charge والتي تمتاز بقوة 30W. وعلى ما يبدو، هذه التقنية ستُشبه على الأرجح تقنية OnePlus 30W Warp Charge لأن كل من Realme و OnePlus تميلان إلى إستخدام نفس التكنولوجيات المُطورة من قبل شركة Oppo، والتي يمكننا القول بأنها شركتهما الأم.

وبالنسبة لبقية المواصفات مثل الكاميرا وتصميم الهيكل والشاشة والبطارية، فهي ستظل على حالها. عمومًا، سنعرف المزيد عن النسخة المُحسنة من الهاتف Realme XT في شهر ديسمبر المقبل.

We are not done yet! We have more surprises coming up for you this December!

Stay tuned for realme XT 730G! pic.twitter.com/HGyJ5GQwcF