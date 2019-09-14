الهاتف Oppo Reno Ace القادم سيدعم الشحن السريع بقوة 65W

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت المعلومات حول الهاتف Oppo Reno Ace القادم تتراكم، وأغلبها تم الكشف عنها من قبل نائب الرئيس التنفيذي لشركة Oppo، السيد Brien Shen نفسه. وعلى ذكر ذلك، فقد قام هذا الأخير بالكشف عن معلومة إضافية عن الجيل المقبل من تقنية الشحن السريع Oppo SuperVOOC.

لم يتطرق السيد Brian Shen إلى التفاصيل، ولكنه ذكر أن النسخة القادمة من تقنية الشحن السريع Oppo SuperVOOC ستشحن الهواتف الذكية بقوة 65W، وهذا ما يجعلها أسرع من النسخة الحالية التي تقوم بالشحن بقوة 50W. وعلاوة على ذلك، سيدخل الهاتف مرحلة الإنتاج الضخم في أوائل الشهر المقبل، لذلك يبدو أن كل شيء يسير وفقًا للخطة التي تهدف إلى إطلاق الهاتف Oppo Reno Ace في شهر أكتوبر المقبل.

وبالعودة إلى الإعلانات التشويقية السابقة، فسوف يأتي الهاتف Oppo Reno Ace كذلك مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وبطارية بسعة 4000mAh.