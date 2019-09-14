شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستواجه أكثر مدن العالم تلوثا الهواء السام خلال فصل الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد نيودلهى واحد من أكثر المدن تلوثا فى العالم، والتى تعانى من الهواء السام خاصة فى فصل الشتاء، الذى تحترق فيه الأشجار الموسمية ويزيد الغطاء السحابى والدخان السام، لذلك أعلنت السلطات عن خطة لمكافحة تلوث الهواء فى مواجهة الدخان الذى يخنق المدينة.

ووفقا لما ذكره موقع "phys" العلمى، فمن بين الإجراءات التي يجب تنفيذها هذا العام فرض حظر على بعض السيارات ذات، وتوفير أقنعة التلوث المجانية و تخصيص غرفة حكومية مخصصة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالهواء السام.

وقد وجدت دراسة أمريكية عام 2017 أن تدنى جودة الهواء فى المدينة تقتل مليون شخص قبل الأوان في الهند كل عام.

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فيما قال آرفيند كيجريوال، رئيس وزراء دلهي، إن مخطط تقنين الطرق سيكون ساريا بين 4 و 15 نوفمبر، مما يعني أنه سيتم السماح بالسيارات ذات اللوحات الفردية في تلك الفترة.

وقال كيجريوال، إن أقنعة الوجه التي ترشح جزيئات التلوث الضارة بالرئة ستتاح لسكان المدينة مجانًا، مضيفا أن الحكومة تعتزم أيضًا استخدام رشاشات المياه للتحكم في مستويات الغبار، وأنه تم وضع خطة منفصلة من أجل الحصول على هواء أنظف في 12 "نقطة ساخنة" بأعلى مستويات التلوث.

وأوضح رئيس الوزراء، أن خطة عمل الحكومة تشمل أيضا تسليم البذور والنباتات للسكان، مؤكدا أن مستويات التلوث في دلهي قد انخفضت بنسبة 25 %.