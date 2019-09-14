شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح لمستخدميها الحجز المسبق لهواتف ايفون 11 و11 برو و11 برو ماكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة أبل لمستخدميها القدرة على إجراء حجز مسبق لهواتفها الجديدة iPhone 11 وiPhone 11 Pro وiPhone 11 Max وذلك ضمن المرحلة الأولى من البلدان التى ستحصل على الهواتف الذكية.

وبحسب موقع GSM الهندى، فستبدأ عملية شحن الهاتف للمستخدمين في 20 سبتمبر، ليتم بعد ذلك فتح طلبات الحجز المسبقة للموجة الثانية من البلدان، وعلى عكس العام الماضي، عندما استغرق iPhone XR الأقل تكلفة وقت أطول ووصل في أواخر أكتوبر، أطلقت أبل هذا العام جميع هواتفها الثلاثة في وقت واحد.

وكشفت شركة أبل أن الموجودة الأولى من الإطلاق تشمل 30 دولة مختلفة بما في ذلك الولايات المتحدة، وتبدأ الأسعار من 699 دولارًا لـ iPhone 11 و999 دولارًا لـ iPhone 11 Pro و1099 دولارًا لـ iPhone 11 Pro Max. يحصل المشترون على اشتراك لمدة عام على Apple TV + مجانًا عند شرائهم.