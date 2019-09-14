شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك الصينيون يكملون 71% من مشروع رصد درب التبانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأكاديمية الصينية للعلوم أن علماء الفلك الصينيين أكملوا حوالي 4ر71% من مشروع رسم صورة لمجرة درب التبانة الشاسعة.

وقال "لو دنغ رونغ" المهندس المسؤول بمحطة تشنجهاي لمرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم –في تصريح اليوم- من المتوقع أن يستغرق انجاز المشروع الذي أطلق عام 2011 ويسمى بـ"لوحة التمرير المصورة لدرب التبانة" من 4 إلى 5 سنوات.

وأضاف رونغ أن المشروع يهدف إلى كشف التوزيع والهيكلة والخصائص الفيزيائية للسحب الجزيئية للحصول على صورة شاملة نسبيا لهيكلة درب التبانة، مؤكدا أن المشروع سيغير معرفتنا الحالية للمجرة.

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وتابع أنه تم تطبيق أعمال الرصد للمجرة من قبل تلسكوب أمواج ميليمترية بقطر 7ر13 متر في منطقة صحراوية ترتفع 3200 متر عن سطح البحر في مقاطعة تشنجهاي شمال غربي الصين.

ويعد التلسكوب سالف الذكر أكبر تلسكوب راديوي، والوحيد من نوعه في الصين الذي يعمل بالأمواج الميليمترية، ويوفر بيانات لسلسلة من الدراسات الفلكية المهمة.