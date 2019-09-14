شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب خدمات آيفون الترفيهية .. مدير ديزني يستقيل من "أبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقال بوب إيجر المدير التنفيذي لشركة ديزني العالمية من مجلس مديري "أبل" حسبما أعلن عملاق "آيفون" في إفادة للهيئات التنظيمية الأمريكية.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية في سياق تقرير إن العلاقة بين الشركتين أصبحت أكثر تشاحنًا بعد توسع "أبل" نحو الأفلام والبرامج التلفزيونية الأصلية، ما يجعل الشركة الواقعة بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا منافس جديد قوي لـ"ديزني"، وقد تسبب هذا في وضع منصب إيجر بمجلس إدارة "أبل" بموضع شك، بحسب موقع العين الإماراتي.

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ورأت وسائل إعلام عالمية، السبت، أن خطوة مدير أبل مؤشر زيادة المنافسة بين عملاقي الترفيه والتكنولوجيا، ووفق البيان الذي أرسل إلى لجنة سوق المال الأمريكية، فإن إيجر (68 عاما) غادر المجلس يوم 10 سبتمبر، وعمل إيجر بصفته مديرًا بالشركة منذ 2011، وكان صديقًا لستيف جوبز، الشريك المؤسس لشركة "أبل" الذي كان عضوًا بمجلس إدارة "ديزني" حتى وفاته عام 2011، كما ظهر الاثنان على المسرح منذ أكثر من عقد زمني للإعلان عن شراكة بتطبيق "iTunes".

يذكر أنه في نفس يوم استقالة إيجر من مجلس إدارة الشركة- أعلن تيم كوك أن خدمة أبل "تي في بلس" ستنطلق في الأول من نوفمبر مقابل 4.99 دولار في الشهر، لتكون بمثابة ضربة أسعار لعرض ديزني بشأن خدمتها "ديزني بلس"، التي ستكون مقابل 7 دولارات في الشهر.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يو إي إيه توداي" الأمريكية أن الخدمتين المتنافستين أثارتا تضاربا محتمل في المصالح، الذي على ما يبدو دفع إيجر للاستقالة من منصبه رغم وجوده بمجلس إدارة الشركة منذ 8 أعوام، لكن أشادت "أبل" خلال بيان لها بإيجر، واصفة إياه بعضو مجلس إدارة "مثالي" وأنه أحد شركاء العمل الأكثر جدارة بالثقة، وبدوره رد الرئيس التنفيذي لشركة "والت ديزني"، قائلًا إن شركة أبل معروفة بجودة ونزاهة منتجاتها، معربًا عن امتنانه للعمل عضوًا بمجلس إدارتها.