شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: عائدات إنترنت الأشياء تصل لـ 13 تريليون دولار بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع موقع "بيزنس إنسايدر" الاقتصادي أن يُدر الاستثمار في تكنولوجيا إنترنت الأشياء عائدات ضخمة يصل إجمالها إلى 13 تريليون دولار بحلول 2025.

وبحسب موقع العين الاماراتي ، يعد إنترنت الأشياء عبارة عن شبكة متصلة بين الأجهزة القادرة على جمع وتبادل البيانات بهدف إصدار الأوامر عن بعد.

ويقول إن تكنولوجيا إنترنت الأشياء ظهرت عام 1982، عندما تم تعديل ماكينة كوكاكولا بجامعة كارنيجي ميلون لتكون متصلة بالإنترنت، حيث تخبر المستخدمين عما إذا كانت المشروبات الموجودة بها باردة أم لا.

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وأوضح أن مصطلح "إنترنت الأشياء" ظهر بهذا المفهوم في عام 1999، واستغرق سنوات عدة حتى اكتسب اهتمام بعض الحكومات وشركات التكنولوجيا، حتى وصل عدد الأجهزة المبرمجة بهذه التكنولوجيا إلى 6.6 مليار جهاز عام 2016.

ووفقا لتوقعات "بيزنس إنسايدر" فإن قاعدة الأجهزة المتصلة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء تقفز إلى 22.5 مليار جهاز بحلول 2021، بما يعادل 4 أجهزة لكل فرد حينها.

كما قدر الموقع العالمي حجم استثمارات الحكومات والشركات في تكنولوجيا الأشياء بنحو 6 مليارات دولار خلال العام المقبل 2020.