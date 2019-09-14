شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من جديد وبعد الكشف عن منتجاتها الجديدة.. أبل" تنضم إلى نادي التريليونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سهم شركة "أبل" ارتفاعا للجلسة الرابعة على التوالي أمس أول، وسجل السهم أعلى مستوى له منذ أكتوبر الماضي، وسط شعور المستثمرين بالثقة في الشركة بعدما كشفت عن منتجاتها الجديدة، وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

وأغلق سهم "أبل" تعاملات الخميس الماضى عند 223 دولارا، وبذلك يكون قد ارتفع بنحو 17% من أدنى مستوى سجله في أغسطس الماضي.

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ومع ارتفاع سعر السهم صعدت القيمة السوقية لـ "أبل"، حيث تجاوزت مرة أخرى حاجز التريليون دولار، جاء ذلك بعد كشفها النقاب الثلاثاء عن مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات الجديدة في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، بما في ذلك "آيفون 11".

وكانت المرة الأولى التي بلغت فيها القيمة السوقية لـ "أبل" مستوى التريليون دولار في أغسطس 2018، لكن سهم الشركة الأمريكية تراجع بعد ذلك وانخفضت معه القيمة السوقية، ويشار إلى أن "أبل" ليست الشركة الوحيدة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، إذ تبلغ القيمة السوقية لشركة "ميكروسوفت" 1.04 تريليون دولار.