كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تسريب كاميرا GoPro Hero 8 مع الملحق GoPro Media Module

واحدة من الأشياء التي تميز كاميرا GoPro هي أنها صغيرة. هذا يعني أن أخذها معك أثناء التنقل سهل جدًا، فهي صغيرة بما يكفي لتتناسب مع جيبك أوحقيبتك. ومع ذلك، الشكل الصغير يعني أيضًا أنك ستحتاج إلى التضحية ببعض الأشياء، ولكن قد يتغير ذلك مع GoPro Hero 8.

بفضل الصور المسربة التي حصل عليها موقع WinFuture.de، يبدو أن كاميرا GoPre Hero 8 القادمة ستأتي مع مُلحق سيحمل اسم ”GoPro Media Module“. ويسمح هذا الملحق للمستخدمين بإرفاق مجموعة متنوعة من الملحقات به، مثل الضوء الخارجي الذي سيساعد على إضاءة العناصر التي تريد تصويرها.

بالإضافة إلى الملحق GoPro Media Module، يبدو أن لدى شركة GoPro خطط للمزيد من الملحقات، مثل الملحق GoPro Floaty والذي سيساعد على منع الكاميرا من الغرق في الماء مع إضافة حشوة إضافية إليها. ليست هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن GoPro Hero 8. في شهر أغسطس الماضي، أشارت المواصفات المسربة إلى أنها يمكن أن تدعم تسجيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 120 إطار في الثانية.

لا توجد معلومات عن موعد إطلاق الكاميرا، ولكن آخر ما سمعناه هو أن شركة GoPro تخطط للكشف عن هذه الكاميرا في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري، لذلك ربما سنعلم المزيد في الأسابيع المقبلة، بحسب موقع إلكتروني.