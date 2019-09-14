كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| Nintendo تكشف عن الملحق Ring Fit Adventure من أجل جهاز Nintendo Switch

في الأسبوع الماضي، قامت شركة Nintendo بالتشويق لملحق جديد لجهاز Nintendo Switch. بدا هذا الملحق وكأنه نوع من الملحقات الخاصة باللياقة البدنية حيث يمكن للمستخدمين الضغط عليه وإرفاق أيادي التحكم Joy-Con به. الآن، تم الإعلان الرسمي عن هذا الملحق ويحمل اسم Ring Fit Adventure.

هذا المحلق عبارة عن مُكونين، أحدهما هو Ring-Con والأخر هو Leg Strap. يمكن استخدام هذا للتفاعل مع الألعاب. على سبيل المثال مع Leg Strap، واقترحت Nintendo أنه سيكون بإمكان المستخدم إرتداؤه على الساق والركض في مكانه لتحريك شخصيته في اللعبة.

يمكن للمستخدم أيضًا الضغط على Ring-Con للتحكم في هجماته في اللعبة. وتكمن الفكرة في أنه باستخدام هذه العناصر يوميًا، تعتقد شركة Nintendo أنها ستوفر للاعبين تمرينًا جيدًا وأيضًا العمل على أجزاء مختلفة من أجسادهم في نفس الوقت، بحسب موقع إلكتروني.

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يبدو الأمر جديدًا إلى حد ما، ولكن إذا كنت مهتمًا بتجربة هذا الملحق الجديد من شركة Nintendo، فقد ترغب في معرفة أن Ring Fit Adventure سيكون متاحًا في اليوم 18 أكتوبر، وسيتم تسعيره بنحو 80 دولار أمريكي.