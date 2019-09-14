تقرير جديد يكشف عن بعض التفاصيل حول الهاتف الرائد الصدفي القادم، Samsung W2020

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم تحديث هاتف سامسونج الصدفي هذا العام. نعم، إنها تعمل على طراز جديد، ولكن التوافر يقتصر على الصين وكوريا الجنوبية. لا يزال هناك سوق للهواتف الراقية ذات التصميم الصدفي، وشركة سامسونج تحاول كل عام تلبية رغبات المستهلكين الذين يتطلعون للحصول على مثل هذا الهاتف الذكي.

كل طراز جديد من Samsung W Series يحصل على مواصفات تقنية راقية مماثلة لتلك التي يتم إستخدامها في هواتف Galaxy Note Series و Galaxy S Series الراقية التي تم إصدارها في ذلك العام. كان طراز العام 2017 واحد من هواتف سامسونج الأولى التي تخلصت من منفذ السماعات. والآن، نحن هنا مع بعض التفاصيل الجديدة حول طراز هذا العام من الهاتف Galaxy W.

وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع SamMobile، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل حاليًا على الهاتف Samsugn W2020، وهو الهاتف الذي من المرجح أن يتم الكشف عنه قبل نهاية هذا العام. ووفقا لهذا التقرير، فيبدو أن النسخة الأساسية من الهاتف Samsung W2020 ستضم 512GB من الذاكرة الداخلية على عكس الهاتف Samsung W2019 الذي تم إطلاقه في أواخر العام الماضي مع 128GB و 256GB من الذاكرة الداخلية.

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جاء الهاتف Samsung W2019 مع شاشة Super AMOLED بحجم 4.2 إنش وبدقة FullHD في الخارج والداخل. قد يتم الإحتفاظ بنفس هذه الشاشات في الهاتف Samsung W2020 القادم. وعلاوة على ذلك، فقد جاء الهاتف Samsung W2019 كذلك مع المعالج Snapdragon 845، ومع 6GB من الذاكرة العشوائية، وهذا هو نفس معالج ومقدار الذاكرة العشوائية للهاتف Galaxy Note 9. وبالتالي، فمن الأسلم أن نفترض بأن الهاتف Samsung W2020 سيصل مع المعالج Snapdragon 855، ومع 8GB من الذاكرة العشوائية.

الهاتف Samsung W2019 وصل كذلك في العام الماضي مع نفس الكاميرات المستخدمة في الهاتفين Galaxy S9 و Galaxy Note 9، ولذلك يمكننا أن نتوقع قدوم الهاتف Samsung W2020 مع نفس الكاميرات الثلاثة في الخلف التي جاء بها الهاتف Galaxy Note 10. ونظرًا إلى القيود التي سيفرضها التصميم الصدفي للهاتف Samsung W2020، فسوف يكون من المثير للإهتمام أن نرى ما إذا كانت شركة سامسونج قادرة على إستخدام بطارية بسعة أكبر من 3070mAh في الهاتف Samsung W2020 الجديد.

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن، وهذا ما يعني بأن المواصفات التقنية الكاملة لا تزال غير متاحة لدينا في الوقت الراهن، ونفس الأمر ينطبق على السعر وموعد الإعلان الرسمي، ولكننا نعدكم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من التفاصيل عن هذا الهاتف.