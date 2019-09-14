فاطمة أيت طالب - دبي - هل سبق لك أن واجهت مشكلات متعلقة بالفوترة في iTunes App Store، حيث يتم إيقاف الإشتراك مؤقتًا عندما يكون هناك خطأ في محاولة لسحب ثمن إشتراك جديد من بطاقة الإئتمان التي قمت بتثبيتها على حسابك؟ إذا حدث لك ذلك بالفعل، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة آبل ستقدم فترة سماح للفواتير الخاصة بالإشتراكات على متجر iTunes App Store.
ووفقًا لمنشور على موقع آبل الرسمي للمطورين، فهو يقول : ” لقد عملنا عن كثب مع المطورين الرائدين لإنشاء حل للحد من إنزعاج العملاء مع تحسين تجربة الإشتراكات القابلة للتجديد التلقائي. مع فترة السماح الجديدة للتجديد التلقائي غير الناجح، يمكن للمشتركين متابعة الوصول إلى المحتوى المدفوع للتطبيق الخاص بك بينما تحاول آبل تحصيل المدفوعات – مما يتيح لهم الوقت لإصلاح المشكلة “.
في الواقع، ليس من المستغرب أن تبذل شركة آبل قصارى جهدها لإبقاء العملاء مشتركين لأطول فترة ممكنة. وذلك لأن الإشتراكات تضمن مصدرًا ثابتًا للإيرادات، على عكس التطبيقات القابلة للشراء مرة واحدة. وعلاوة على ذلك، فنظام الإشتراكات يسمح لشركة آبل بجمع حصتها الخاصة بإستمرار من قيمة الإشتراكات دون الحاجة إلى فعل الكثير.
ووفقا لشركة آبل، فسوف تختلف فترة السماح بناء على مدة الإشتراك. على سبيل المثال، سيوفر الإشتراك لمدة أسبوع فترة سماح مدتها 6 أيام، وإشتراك لمدة شهر فترة سماح مدتها 16 يومًا، وما إلى ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة آبل تبدأ الآن بتوفير فترة سماح للإشتراكات التلقائية التي تعاني من بعض الأخطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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