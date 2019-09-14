هواوي تختار نظام التشغيل لينكس لحواسيبها المحمولة

بدأت شركة هواوي الصينية في استخدام توزيعة لينكس ديبين (Deepin Linux) المثبتة مسبقًا على أجهزة حواسيبها المحمولة (MateBook) في الصين، بدلًا من نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 المطور بواسطة شركة أمريكية.

وابتكرت هواوي نظام التشغيل الخاص بها المسمى (HarmonyOS) كبديل لنظام التشغيل أندرويد للهواتف الذكية، لكن بالنسبة إلى أجهزة الحواسيب المحمولة، فإن الشركة الصينية اختارت نظام لينكس.

ووفقًا لموقع TechRepublic، فإن هواوي تواصل مواجهة القيود التجارية مع الولايات المتحدة، مما يعني أنها بحاجة إلى إعادة التفكير في أنظمة التشغيل المشغلة لأجهزتها.

ويعتبر بديل نظام ويندوز بالنسبة لهواوي مقبولًا إلى حد ما، مما دفعها إلى استخدامه، حيث ظهرت ثلاث نماذج في الصين لكل من (MateBook 13)؛ و (MateBook 14)؛ و (MateBook X Pro)، وكلها تعمل بواسطة (Deepin Linux).

وبالنظر إلى عدم وجود دفع مقابل رخصة نظام ويندوز، فإن أسعار أجهزة الحواسيب المحمولة أقل بما يتراوح ما بين 42 إلى 84 دولارًا وفقًا للطراز المختار.

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وكانت توزيعة (Deepin) الصينية تسمى سابقًا (Linux Deepin)؛ و (Hiweed Linux)، وتعتمد على دبيان (Debian)، وتستخدم بيئة سطح المكتب الخاصة بها والتي تسمى (Deepin DE)، ويتم تطويرها بواسطة الشركة الصينية (Wuhan Diving Technology Co).

ووفقًا لمؤسسة لينكس (Linux Foundation)، فإن توزيعة (Deepin) المفتوحة المصدر تتميز بمدى كفاءة بيئة سطح المكتب وفعاليتها وسهولة استخدامها، إلى جانب الموثوقية والأمان.

ويبدو أن أجهزة حواسيب هواوي المحمولة العاملة بنظام لينكس مقتصرة في الوقت الحالي على الصين، ومع ذلك، فإن طرحها على الصعيد العالمي أمر إيجابي لمستخدمي لينكس.

ويتعين على الشركة الصينية ضمان وجود برامج تشغيل للعتاد متوافقة مع لينكس لأجهزة حواسيبها المحمولة، مما يفيد المجتمع ككل.

ومن المحتمل أن تفقد هواوي قدرتها على شراء تراخيص ويندوز من مايكروسوفت بالنظر إلى وضعها في قائمة الكيانات، مما يمنع شركات التكنولوجيا الأمريكية من التعامل مع الشركة الصينية، مما يشكل حظرًا فعالًا من قبل الحكومة الأمريكية.