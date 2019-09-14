تكنولوجيا: Oppo تقدم هاتف Reno Ace قريباً بميزة دعم شاحن 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر على موقع Weibo أول التفاصيل حول هاتف Oppo القادم Reno Ace، الذي يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 65W.

أكد Brian Shen نائب رئيس شركة Oppo مؤخراً في منشور جاء على Weibo على أن الإصدار القادم من سلسلة هواتف Reno والذي سينطلق بعنوان Reno Ace، سيأتي بالجيل الجديد من تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقدرة تصل إلى 65W.

من جانب أخر لم يكشف Brian Shen عن تفاصيل أكثر حول هاتف Reno Ace أو تقنية الشحن الجديدة، إلا أن الجيل القادم من تقنية شحن Oppo سيتخطى بالتأكيد آداء تقنية الشحن السريع الحالية 50W SuperVOOC.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن تبدأ Oppo الإنتاج الضخم لهاتف Reno Ace في بداية الشهر المقبل، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان هاتف Reno Ace مع تقنية الشحن الجديدة خلال شهر أكتوبر.

المصدر

اعلان

