تقرير جديد يسلط الضوء على إحدى الميزات القادمة مع واجهة Samsung One UI 2.0

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعلن شركة سامسونج عن العديد من الأشياء المتعلقة بالبرمجيات في مؤتمرها السنوي للمطورين SDC 2019 المقرر عقده في الشهر المقبل. عندها سوف نلقي نظرة جيدة على واجهة Samsung One UI 2.0 الجديدة، والتي تمثل الإصدار الجديد من واجهة سامسونج التي ستصل إلى هواتفها الذكية مع تحديث Android 10. وعلى ذكر ذلك، فمن المحتمل أن تكشف لنا شركة سامسونج أيضًا عن خططها لنظام Android 10 في هذا الحدث.

كما يمكنك أن تتوقع، ستكون هناك بعض الميزات الجديدة التي سيتم تضمينها في واجهة Samsung One UI 2.0 القادمة. والآن، سمعنا بأن واحدة من هذه الميزات ستكون إقتراحات وتوقعات الرموز التعبيرية Emoji. ستكون إضافة صغيرة ولكنها ممتعة إلى لوحة مفاتيح سامسونج. ستظهر هذه الإقتراحات أثناء الكتابة.

هذه لن تكون ميزة جديدة كليًا. هناك عدد لا يحصى من تطبيقات الدردشة التي تتوقع وتقترح عليك الرموز التعبيرية أثناء الكتابة. ومن الأمثلة على ذلك تطبيق KakaoTalk، وهو تطبيق كوري للدردشة يتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء آسيا. تطبيق LINE هو مثال آخر.

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تم جلب ميزات مماثلة منذ فترة طويلة لتطبيقات لوحات مفاتيح الطرف الثالث. من خلال تضمين هذه الميزة في لوحة المفاتيح الأصلية لنظام التشغيل سيكون لدى المستخدمين أسباب أقل للتبديل من لوحة المفاتيح Samsung Keyboard.

تجدر الإشارة إلى أنه تم في الأونة الأخيرة تسريب فيديو يعرض لنا نظرة أولية على الكيفية التي سيبدو بها نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0 على الهاتف Galaxy S10. وأظهر لنا ذلك الفيديو لمحة عن نظام الإيماءات الجديد الذي يأتي به نظام Android 10. لقد فرضت شركة جوجل على الشركات المصنعة جلب إيماءات التنقل هذه إلى أجهزتها.

لا يبدو أن تصميم واجهة Samsung One UI 2.0 نفسه قد تغير كثيرًا، ولكن نظرًا إلى أن ذلك الفيديو كان يعرض لنا نسخة أولية من تحديث Android 10، فمن المحتمل أن يتم تغيير بعض الأمور في النسخة الرسمية والنهائية. عمومًا، سنتأكد من كل شيء في الشهر المقبل عندما تكشف شركة سامسونج عن واجهة Samsung One UI 2.0 الجديدة في مؤتمرها السنوي للمطورين SDC 2019. وبطبيعة الحال، موقع إلكتروني سيعمل كما جرت العادة دائمًا على تغطية جميع فعاليات هذا الحدث.