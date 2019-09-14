بائعو Galaxy Fold في هونغ كونغ يحصلون على أموال أكثر من سامسونج

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، أوضحنا لكم أن بعض عشاق الهاتف Galaxy Fold في كوريا الجنوبية على إستعداد لدفع أموال إضافية للحصول على الجهاز. هم لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم المسبقة لأنها نفدت بسرعة، وهو ما إستغله البائعون من خلال طلب 500 دولار إضافية مقابل الهاتف Galaxy Fold. ومع ذلك، يبدو أن الوضع جيد في كوريا الجنوبية بالمقارنة مع السوق السوداء في هونغ كونغ.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من مجلة Forbes، فيبدو أن متاجر التجزئة في هونغ كونغ تبيع هواتف Galaxy Fold مقابل حوالي 4855 دولار أمريكي. هذا أكثر من ضعف السعر الأصلي للهاتف البالغ 2000 دولار أمريكي. يكاد يكون هذا سعر الهاتفين Galaxy Fold و Galaxy Note 10 مجتمعين.

حتى الآن، تم إطلاق الهاتف Galaxy Fold بشكل رسمي في كوريا الجنوبية فقط. من الواضح أن الوحدات المُباعة في هونغ كونغ بسعر أعلى لا يتم بيعها من قبل شركة سامسونج، ولكن من قبل البائعين الذين حصلوا على الهاتف كجزء من الدفعة الأولى التي تم عرضها للبيع في كوريا الجنوبية. يقال أن شركة سامسونج قامت حتى الآن بشحن ما بين 1000 و 2000 وحدة من الهاتف Galaxy Fold فقط في كوريا الجنوبية.

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يمكن للندرة أن تخلق الطلب، وفي هذه الحالة، لا تستطيع سامسونج مواكبة ذلك. ولكن بصرف النظر عن العرض المحدود والكثير من الضجة حول Galaxy Fold، فإن سامسونج لا تستفيد الكثير من الوحدات التي يتم بيعها في السوق السوداء في هونغ كونغ، أو في أي مكان آخر.

من المهم بناء الضجة حول المنتج أثناء الإطلاق، ولكننا لا نتوقع أن تقوم شركة سامسونج بتصنيع Galaxy Fold بكميات كبيرة جدًا على أي حال. هناك طلب كبير على الجهاز بالفعل، وربما يكفي لتغطية خطوط إنتاج Galaxy Fold بالكامل. بعد كل شيء، يبدو أن بعض المتحمسين على إستعداد لإنفاق ما يقرب من 5000 دولار أمريكي لتبني Galaxy Fold مبكرًا.

من المحتمل أن يتغير الموقف بمجرد أن يصل الهاتف Galaxy Fold إلى المزيد من الأسواق إبتداءً من 18 سبتمبر. ومع ذلك، سيظل Galaxy Fold نادرًا إلى حد ما بشكل نسبي، لذلك سيكون من المثير للإهتمام معرفة إلى متى ستظل أسعار إعادة البيع مٌرتفعة. ما المبلغ الإضافي الذي ترغب في دفعه للحصول على Galaxy Fold؟ شاركنا أفكارك في حيز التعليقات أدناه.