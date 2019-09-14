Fujifilm تكشف النقاب رسميًا عن الكاميرا Fujifilm X-A7، وتكلف 700$

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Fujifilm الرائدة في مجال تصنيع الكاميرات الإحترافية بإزاحة الستار رسميًا عن كاميرتها الجديدة Fujifilm X-A7، والتي تعتبر الكاميرا الأحدث في سلسلة كاميراتها Fujifilm X Series التي لا تحتوي على مرايا والتي تتميز بسعرها المعقول.

تم تصميم هذه الكاميرا في الأساس للمبتدئين وتتميز بتصميم وتخطيط مبسطين من خلال تزويدها بعدد أقل من عناصر التحكم والمزيد من التركيز على واجهة شاشة اللمس. ووفقا لشركة Fujifilm، فقد ذكرت أن الكاميرا الجديدة Fujifilm X-A7 تضم مستشعر APS-C بدقة 24.2 ميغابكسل، وهو المستشعر الذي تقول الشركة بأنه يحتوي على نقاط تركيز AF أكبر بمقدار 8.5 مرات من كاميرا Fujifilm X-A5 السابقة. وهي تدعم كذلك تتبع الوجه والعين.

تتميز الكاميرا الجديدة Fujifilm X-A7 أيضًا بميزات مُحسنة لها علاقة بالفيديوهات مثل تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية وفيديوهات FullHD بمعدل 60 إطارًا في الثانية. لسوء الحظ، هذه الكاميرا تسمح بتسجيل فيديوهات 4K لمدة 15 دقيقة فقط، وفيديوهات FullHD لمدة 30 دقيقة فقط، ولكن بالنسبة لمعظم المستخدمين العاديين، فيجب أن يكون ذلك كافيًا.

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في الواجهة الخلفية، هناك شاشة LCD جديدة بحجم 3.5 إنش وبنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 16:9 مما يسمح للفيديوهات الخاصة بك بالظهور على هذه الشاشة من دون الأشرطة السوداء القبيحة. وجدير بالذكر أن هذه الشاشة حساسة للمس ويمكنها الدوران بشكل كامل في إتجاه الوجه مما يجعلها مثالية لعشاق الفلوجات ( الفيديوهات اليومية ) أو الصور الذاتية ( سلفيات ).

قامت شركة Fujifilm بتضمين الوضع Bright Mode في هذه الكاميرا مما يسمح بإستخدام HDR لإنتاج صور أكثر إشراقًا وأكثر حيوية دون تغيير أي إعدادات. هناك العديد من الأوضاع والمشاهد الأخرى، مثل Light Trails، والذي يتيح للمستخدمين عديمي الخبرة الحصول على النتائج المطلوبة دون الدخول في التفاصيل الدقيقة.

الكاميرا الجديدة Fujifilm X-A7 تدعم أيضًا البلوتوث مما يسمح لها بالإقتران مع هاتفك الذكي لنقل الصور والفيديوهات. تضم أيضًا منفذ USB Type-C للإقتران مع الحاسوب والشحن. عمومًا، يبلغ سعر Fujifilm X-A7 نحو 700 دولار أمريكي، وهي تأتي مع عدسات FUJINON XC15-45mmF3.5- 5.6 OIS PZ. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه الكاميرا ستتوفر بأربعة ألوان تشمل الأسود والفضي والأخضر والبرتقالي.