شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 مميزات لا تعرفها عن هواتف أيفون 11 الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل مؤخرا عن ثلاثة هواتف جديدة، هى أيفون 11 وأيفون 11 برو وأيفون 11 برو ماكس، حيث كشفت أبل خلال مؤتمرها عن عدد من المميزات الرئيسة التى تمتلكها هذه الهواتف الجديدة، إلا أنه بالنظر إلى هواتفها نلاحظ غياب بعض المميزات عن هذه الهواتف والتى نرصد أبرزها كما يلى:

- الشاحن السريع

ذكرت شركة أبل أن هواتفها الثلاثة يدعمون الشحن السريع بسرعة 18 واط، إلا أنه بالنسبة لهاتف أيفون 11، فسيحتاج المستخدم لشرائه بشكل منفصل، حيث ان الهاتف سيأتى بشاحن فى علبة لكن سيكون فقط شاحن بقوة 5 وات.

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- ميزة 3D Touch

لم تكشف أبل خلال مؤتمرها، أن هواتفها الثلاثة، تفتقد لميزة 3D Touch، حيث إن آخر هواتف دعمت هذه الميزة كانت iPhone XS وXS Max.

- مقاومة الماء

رغم أن جميع هواتف أبل الجديدة تأتى بميزة مقاومة الرطوبة والغبار وفقا لمعيار IP68، إلا أن هاتف iPhone 11 يمكن أن يصمد ضد الماء على عمق حوالى 2 متر، فى حين يصمد iPhone 11 Pro وPro Max حتى 4 أمتار.

- وزن iPhone 11 Pro Max

عند النظر إلى وزن هواتف أيفون الجديدة، نجد أن نسخة أيفون 11 برو ماكس تأتى بوزن 226 جرام، مما يجعله واحد من اُثقل الهواتف الذكية فى السوق.