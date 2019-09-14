كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| كل ما لم تكشف عنه أبل في حدثها الكبير

متابعة-سنيار: من المؤكد أن Apple عرضت أجهزة iPhone جديدة و iPad جديدة وأعلنت عن خدمة الاشتراك Apple TV + و Apple Arcade، لكن حدثها القصير بشكل مدهش (أقل من ساعتين لأول مرة) يوم الثلاثاء ما زال يترك لنا بعض الأسئلة حول منتجات Apple الأخرى.

جهاز Mac Pro الجديد

كان كمبيوتر سطح المكتب الجديد من Apple غائبا عن عرض الثلاثاء، حيث أن كل شيء آخر أظهرته Apple كان ميسور التكلفة نسبيا، وكان مخصصا للاستهلاك العام، على الأقل مقارنة بــ6000 دولار وهي سعر Mac Pro الجديد.

ومع ذلك، لم تخبرنا Apple بتاريخ إصدار الكمبيوتر، والذي يُفترض أن يتم هذا الخريف.

Advertisements

جهاز تعقب المفقودات

أحد أكثر الشائعات إثارة للاهتمام التي سبقت العرض هو أن أبل ستعلن عن ملحق جديد يهدف إلى العثور على الأشياء المفقودة، والذي قيل أن Apple تريد دمجه في تطبيق Find My، ولكن لسوء الحظ، لم تلمح Apple إلى المنتج.

الشاحن اللاسلكي

في وقت سابق من هذا العام، تخلت شركة Apple أخيرا عن الشحن اللاسلكي AirPower، وكانت هناك بالفعل شائعات بأن الشحن اللاسلكي سيعود في شكل آخر أكثر إثارة للاهتمام في حدث سبتمبر الكبير، وقد اعتقد بعض الناس أن أحدث أجهزة iPhone من Apple ستكون قادرة على القيام بدور أجهزة الشحن اللاسلكية، أوبعبارة أخرى، فإن الجزء الخلفي من الهاتف سيكون شاحنا لاسلكيا، ولكن أبل فشلت في ذلك.