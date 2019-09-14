أدوبي تسهل نشر مقاطع الفيديو لجميع منصات التواصل الاجتماعي

تأمل شركة أدوبي Adobe في التخلص من العملية المملة والمستهلكة للوقت المتعلقة بتحرير مقاطع الفيديو لمختلف منصات التواصل الاجتماعي من خلال ميزة إعادة الصياغة التلقائية (Auto Reframe) الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق (Adobe Premiere Pro).

وكان المستخدم يعاني – في حال وجود مقطع فيديو يريد نشره على يوتيوب وإنستاجرام وقصص إنستاجرام – من أنه يجب عليه تحرير هذا الفيديو يدويًا لثلاث نسب أبعاد مختلفة.

وتساعد الميزة صناع المحتوى على إنشاء مقاطع فيديو مناسبة لمنصات تواصل اجتماعي مختلفة، مما يقلل الوقت الذي يستغرقه إنشاء نسخة جديدة من الفيديو من ساعات إلى دقائق.

ويمكن لميزة (Auto Reframe) التعرف بشكل تلقائي على النشاط الرئيسي الذي يحدث في الفيديو واقتصاص وتحريك الإطار حول تلك اللقطة لكي تكون متناسبة مع النسب المختلفة، مثل مقاطع الفيديو المربعة أو الرأسية.

وتُعد ميزة (Auto Reframe) واحدة من التأثيرات التي يمكن تطبيقها على المقاطع الزمنية في (Adobe Premiere Pro)، وتستخدم (Adobe Sensei)، وهي منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أدوبي ومحرك التعلم الآلي لأتمتة المهام في مجموعة برامج (Creative Cloud).

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ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاث إعدادات مسبقة للحركة (Slower Motion)؛ و (Default)؛ و (Faster Motion) للسماح للخوارزمية بمعرفة مقدار الحركة المتوقعة في الفيديو.

ويؤدي التأثير إلى إنتاج إطارات مفتاحية للحركة تتبع النشاط في المحتوى الفيديوي، والذي يُمكن أيضًا ضبطه يدويًا، كما أنه يعمل على تغيير حجم النص لكل نسبة عرض إلى ارتفاع، مما يوفر على محرري الفيديو الكثير من الوقت.

وتضيف أدوبي المزيد من الميزات إلى تطبيقات حزمتها الإبداعية السحابية (Creative Cloud) مع مراعاة منصات التواصل الاجتماعي.

وصممت الشركة تطبيق (Premiere Rush CC) – النسخة المحمولة المجانية من (Premiere Pro) – مع الأخذ بعين الاعتبار صناع المحتوى على يوتيوب، وهو يتميز بخيارات تصدير محسنة لشبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل سناب شات؛ وإنستاجرام؛ وفيسبوك.

ومن المفترض وصول ميزة (Auto Reframe) إلى (Adobe Premiere Pro) في وقت لاحق من هذا العام.