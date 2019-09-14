ألمانيا وفرنسا تتفقان على حظر عملة ليبرا من فيسبوك

قالت وزارة المالية الفرنسية اليوم الجمعة: إن فرنسا وألمانيا اتفقتا على حظر (ليبرا) Libra: العملة المشفرة التابعة لشركة فيسبوك.

وفي بيان مشترك، أكدت الحكومتان أنه “لا يمكن لأي كيان خاص المطالبة بالسلطة النقدية، التي هي من صلب سيادة الأمم”.

وقال وزير المالية الفرنسي (برونو لو ماير) يوم الخميس: إنه لا ينبغي السماح للعملة الجديدة المشفرة من فيسبوك بالعمل في أوروبا مع استمرار المخاوف بشأن السيادة والمخاطر المالية المستمرة.

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وكان لو ماير قد قال في وقت سابق من اليوم الجمعة: إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إنشاء مجموعة مشتركة من القوانين بشأن العملات الافتراضية غير الخاضعة للتنظيم لمواجهة المخاطر التي تطرحها عملة ليبرا المشفرة.

ولا يوجد في الاتحاد الأوروبي – المؤلف من 28 دولة – قوانين محددة بشأن العملات المشفرة، والتي تعد حتى الآن مسألة هامشية من قبل معظم صناع القرار لأن ما يُحوَّل من عملة البيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى إلى اليورو ما زال جزءًا صغيرًا. لكن إعلان شركة فيسبوك في شهر حزيران/ يونيو الماضي عن خططها الخاصة بعملتها الرقمية في الولايات المتحدة التي تهدف إلى أن تحل محل العملات التقليدية في إجراء عمليات الدفع والشراء، اضطرها إلى إعادة التفكير في الأمر.