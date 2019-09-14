عقوبات أمريكية تطال مجموعات اختراق كورية شمالية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ثلاث مجموعات اختراق كورية شمالية، والتي تزعم السلطات الأمريكية أنها ساعدت نظام بيونغ يانغ في جمع الأموال لبرامج الأسلحة والصواريخ.

وحدد المسؤولون الأمريكيون ثلاث مجموعات اختراق وقرصنة معروفة لخبراء الأمن السيبراني، وهي مجموعة لازاروس (Lazarus)؛ وبلوينوروف (Bluenoroff)؛ وأنداريا (Andarial).

وقال مسؤولو وزارة الخزانة: إن المجموعات الثلاث تعمل تحت سيطرة وأوامر مكتب الاستطلاع العام (RGB)، وهو مكتب الاستخبارات الرئيسي في كوريا الشمالية.

واستخدمت مجموعات القرصنة الثلاث هجمات طلب الفدية والهجمات على البنوك وشبكات أجهزة الصراف الآلي ومواقع المقامرة وكازينوهات الإنترنت ومنصات تجارة العملات المشفرة لسرقة الأموال من الشركات المشروعة.

وتزعم الولايات المتحدة أن الأموال المسروقة ذهبت إلى حكومة كوريا الشمالية، واستخدمت لمساعدة نظام بيونغ يانغ على مواصلة تمويل برنامج الصواريخ النووية.

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ومن خلال العقوبات التي وقعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في وزارة الخزانة، فقد أصدرت الولايات المتحدة تعليمات إلى أعضاء القطاع المصرفي العالمي بتجميد أي أصول مالية مرتبطة بهذه المجموعات الثلاث.

وتستشهد وزارة الخزانة بتقرير نشرته في وقت سابق من هذا العام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاستخبارات المتعلقة بالتهديدات، والتي خلصت إلى أن المتسللين من كوريا الشمالية سرقوا نحو 571 مليون دولار من خمس منصات عملات رقمية في آسيا بين يناير 2017 وسبتمبر 2018.

كما ألقى تقرير شركة فاير آي FireEye الصادر في شهر أكتوبر 2018 باللوم على المتسللين الكوريين الشماليين في تنفيذ عمليات سرقة البنوك بأكثر من 100 مليون دولار.

وزعم تقرير آخر نشر في شهر يناير من هذا العام بأن المتسللين من كوريا الشمالية تسللوا إلى شبكة الصراف الآلي الوطنية لدولة تشيلي بعد خداع موظف لتشغيل تعليمات برمجية ضارة أثناء مقابلة توظيف عبر سكايب.

وزعم تقرير من شركة كاسبرسكي لاب صادر في شهر مارس من هذا العام أن المتسللين الكوريين الشماليين هاجموا باستمرار على مدار العامين الماضيين منصات العملات المشفرة، ويبحثون عن طرق جديدة للحصول على الأموال.