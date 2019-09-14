شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشتركو Google One يحصلون على نسخ احتياطية تلقائية لهواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة جوجل للمستخدمين المسجلين في برنامج Google One ميزة جديدة لخدمة التخزين السحابي، فبدءًا من اليوم ستشتمل جميع عضويات Google One على نسخ تخزين احتياطي تلقائية للهاتف طالما كنت تمتلك جهاز اندرويد.

ونقلاً عن موقع " انجادجيت" العلمي، تعتمد الميزة على وظيفة النسخ الاحتياطي الحالية لنظام التشغيل، والتي تضمن حفظ النصوص وجهات الاتصال والتطبيقات الخاصة بك تلقائيًا إلى الشبكة السحابية لتشمل الصور ومقاطع الفيديو والرسائل أيضاً، كما أن الميزة متاحة للجميع على نفس الحساب.

وتقول جوجل "إن إضافة نسخ احتياطية محسنة للهاتف هي مكافأة رائعة ومساعدة واحدة على التنافس بشكل أفضل ضد العروض المماثلة من شركات مثل أبل".