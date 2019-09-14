شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: المبيدات الحشرية تقتل الطيور وتعيق قدرتها على التكاثر والبقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة عن أن المبيدات الحشرية الأكثر استخدامًا فى العالم، قد تقتل الطيور المغردة من خلال تدمير شهيتها وتأخير الهجرة، حيث يقول العلماء إن جرعات صغيرة من إحدى المواد الكيميائية يمكن أن يكون لها آثار صحية سيئة على الطيور المهاجرة وتقلل من أعدادها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، توصل الباحثون في جامعة ساسكاتشوان في كندا من خلال الدراسة، إلى أن الطيور قد تفقد نسبة 1% من وزن الجسم في الساعة عند التعرض للمواد الكيميائية.

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المبيد الحشري من فئة "نيونيكوتينويدس" تمت دراسته على نطاق واسع بسبب آثاره الضارة على النحل، وتم حظره العام الماضى في أوروبا، وأجرى العلماء دراسة على العصافير التي تناولت جرعات صغيرة من المبيدات وعانت من فقدان الوزن والتأخير في الهجرة، وتبين أن الطيور فقدت ما يصل إلى ستة في المائة من كتلة جسمها في ست ساعات خلال التجربة، كما تم تأخير انتقالاتها لمدة تصل إلى ثلاثة أيام ونصف في مواقع التوقف.

وقالت كريستي موريسي، أستاذة علم الأحياء في الجامعة وقائدة الدراسة، إن التغييرات يمكن أن تعيق قدرة الطيور على التكاثر والبقاء، ما قد يساهم في انخفاض أعداد الطيور.