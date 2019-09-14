شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار فيس بوك.. جوجل يطلق ميزة “Memories” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد ميزة "Memories" واحدة من أكثر الميزات شعبية على فيس بوك حيث يرسل كل يوم الفيس بوك إشعارات "فى هذا اليوم" إلى ملايين مستخدمى فيس بوك حول العالم، حيث تشمل الذكريات منشورات فيس بوك وأحداث حياة كبرى وذكرى زواجك.

ونقلاً عن موقع “mspoweruser” أعلن جوجل اليوم عن ميزةMemories الجديدة فى صور جوجل، إذ أنه من خلال هذه الميزة يمكنك مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التى حدثت خلال السنوات السابقة، كما ستعمل جوجل على عرض الذكريات فى صور جوجل فى الجزء العلوى من معرض الصور الخاص بك.

كما توفر جوجل خيار إيقاف تشغيل هذه الميزة، كما يمكنك أيضًا مشاركة الصور التى تظهر فى Memories مع الآخرين.

على الجانب الآخر يمكنك طباعة الصور الخاصة بك مباشرة من صور جوجل فى CVS أو Walmart فى أكثر من 11000 موقع ومراكز للطباعة عبر الولايات المتحدة، ولكنها لم تكتف بذلك بل يمكنك أيضاً طلب مطبوعات قماشية من صور جوجل.