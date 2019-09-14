كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “LEDs Raz”..مصباح خلفي للدراجات مصمم خصيصا من أجل الأمان
متابعة-سنيار: قد يكون راكبو الدراجات مهتمين بمصباح دراجة ذكي جديد تم إطلاقه عبر كيك ستارتر هذا الشهر والذي يقدم مجموعة متنوعة من الميزات بما في ذلك، تطبيق الهاتف الذكي، وتنبيهات الفرامل، وتنبيهات العوائق على الطرق.
“LEDs Raz”هو مصباح خلفي للدراجات مصمم خصيصا من أجل الأمان ومصمم لتجربة استثنائية في ركوب الدراجات.
يشرح الفريق المسؤول عن إنشاء مصباح “Raz Pro” المزيد عن تصميمه وميزاته: نحن نرغب في جعل رحلات دراجتك مريحة وآمنة قدر الإمكان، وسواء أكنت راكباً في طقس جيد أو سيء، في النهار أو بعد غروب الشمس، على طول الطريق الرئيسي أو على طريق جبلي، تعتبر الإضاءة الجيدة ضرورية لسلامتك وسلامة الآخرين – ويمكن لمصباح Raz Pro الموثوق به إنقاذ حياتك”.
تتمثل المهمة الرئيسية لمصباح Raz Pro في إبقاءك مرئيا، وضمن لك زاوية الشعاع المذهلة التي تبلغ 270 درجة و 60 لومن من السطوع رؤية ما يصل إلى 1000 متر.
مصباح “Raz Pro” متاح للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 29 جنيهاً إسترلينياً، ومن المتوقع أن يبدأ شحنه في غضون أشهر قليلة في وقت ما خلال شهر نوفمبر عام 2019.
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