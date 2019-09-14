كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظام التدريب “MONKII 360” يحصد 460،000 دولار على كيك ستارتر
متابعة-سنيار: مع بقاء 55 يوما على حملة Kickstarter، تمكن جهاز اللياقة البدنية والتمرينات MONKII 360 الجديد ذو الكفاءة العالية من تجاوز مبلغ 460،000 دولار، وذلك بفضل أكثر من 2000 مؤيد.
تم تصميم “MONKII 360” لتوفير تمرين تاباتا لمدة أربع دقائق مع تطبيق مصاحب لهواتف ذكية وأكثر من 50 يوما من التدريب المتميز المتضمن في تعهدات تبدأ من 149 دولارا.
“سواء كنت مسافرا أو رائد أعمال أومشغولا أو ممن يكرهون الصالة الرياضية، فإن MONKII 360 سيساعدك على بناء العضلات بكفاءة وفقدان الوزن وبذل المزيد من الجهد الذي تحبه.
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