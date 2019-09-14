شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق تلجرام يوجه ضربة لـ واتس آب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه تطبيق تليجرام ضربة جديدة لخدمة التراسل الفوري المشفر "واتس آب" وذلك بعدما أتاح للمستخدمين القدرة على نقل الملفات بسعة 1.5 جيجا بايت.

ولعل أحد الأسباب الكبيرة التي دفعت الناس للتخلى عن خدمة الدردشة Hotmail في أوائل عام 2000 لصالح جوجل، هو وجود حد لتخزين Hotmail بسعة 2 ميجابايت عندما عرضت جوجل سعة تخزينية غير محدودة.

ونقلاً عن موقع “mspoweruser”، فقد كان واتس آب يستخدم أيضًا الحد المسموح به لنقل الملفات وهو 16 ميجابايت، ويبدو أنه فخور جدًا بزيادة هذا العدد إلى 100 ميجابايت.

وعلى الرغم من أن 100 ميجابايت قد تبدو كبيرة، إلا أنه في هذه الأيام من الهواتف التي تسجل فيديوهات بدقة 4K يكون الأمر شاقًا إلى حد ما.