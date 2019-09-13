شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تنتظر إذن إطلاق نموذج Starship التجريبى لـ12 ميلا فى الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة الفضاء "SpaceX" لإطلاق النموذج التجريبى لمركبتها الفضائية “starship” للسفر أكثر من 12 ميلاً فى المدار، حيث تنتظر حاليًا الحصول على أذن لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، شمل الطلب المقدم للإذن على إطلاق المركبة الفضائية أكثر من 12 ميلًا فى المدار، ثم الهبوط على متن المركبة فى نفس المكان، يمثل هذا الأمر إنجاز للشركة، التى أكملت مؤخرًا سلسلة من الاختبارات الناجحة على النموذج التجريبى "Starhopper".

وعمل موظفو SpaceX فى تكساس بجد فى بناء التكرار الأول للمركبةMK1، فى حين أن فريقًا متزامنًا فى فلوريدا أيضًا فى خضم بناء صاروخ MK2 مماثل.

Advertisements

وتشير ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالي (FCC) إلى أن الشركة ستتطلع لإجراء عملية الإطلاق من موقعها فى بوكا تشيكا تكساس حيث تم منح SpaceX مؤخرًا تصريحًا لتوسيع المنشأة تحسباً لإطلاقها فى المستقبل.

وتتطلع الشركة إلى استكمال سلسلة من الاختبارات الناجحة من Starhopper، والتى شهدت مؤخرًا تحليق الطائرة فى الهواء لأكثر من 100 متر والعودة بأمان إلى منصة الإطلاق.

وتسعى شركة SpaceXإلى أن يمثل أسلوب الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام طفرة كبيرة فى تكنولوجيا الفضاء الجوى التى ستجعل الاستكشاف فى النهاية أرخص وأكثر استدامة.

وتستهدف هذه المركبة الفضائية للوصول إلى المريخ للمرة الأولى، وقد تشمل المهام الإضافية الرحلات السياحية إلى القمر.